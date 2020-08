(Bild: Kirchenkreis Altholstein)

Bei einem Feuer im Jugendtreff "Lug ins Land" im Kieler Stadtteil Kroog ist am frühen Morgen ein Gruppenraum ausgebrannt. Durch das beherzte Eingreifen der Feuerwehr blieb die benachbarte Kindertagesstätte von dem Brand verschont.

Das Wichtigste vorab: keine Personen wurden bei dem Brand verletzt. Es entstand jedoch ein erheblicher Sachschaden in noch unklarer Höhe. Über die Brandursache ist derzeit nichts bekannt.

Das Feuer ist nach Angaben der Einsatzkräfte kurz vor 6 Uhr am Morgen im Erdgeschoss ausgebrochen. Ein Mitarbeiter der Kieler Berufsfeuerwehr bemerkte auf seinem Weg zur Arbeit, wie Rauch aus dem Gebäude am Rönner Weg 62-64 drang. Daraufhin rückten die Freiwillige Feuerwehr Elmschenhagen und die Berufsfeuerwehr der Landeshauptstadt Kiel mit mehr als 30 Mann an. Kurz vor acht Uhr war der Einsatz beendet. Durch das frühe Eingreifen konnten die Einsatzkräfte verhindern, dass die Flammen sich auf weitere Räume und auf die benachbarte Kindertagesstätte ausbreiteten.

Bei dem ausgebrannten Zimmer handelt es sich um einen von zwei Gruppenräumen des Jugendtreffs "Lug ins Land". Er liegt auf der von der Straße abgewandten Seite. Die vier Mitarbeitenden haben darin täglich bis zu 15 Kinder bei den Hausaufgaben betreut, mit ihnen gebastelt und gekocht. Außerdem gab es dort einen Mittagstisch. Durch das Feuer ist der Raum unbenutzbar geworden, der Keller darunter steht unter Wasser. Der zweite Gruppenraum unter dem Dach ist durch den Rauch ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen.

Dennoch soll die Arbeit im Jugendtreff weiterlaufen. Das Mittagessen wollen die Mitarbeitenden heute im Garten vor dem Gebäude austeilen. Gedacht ist auch daran, so bald als möglich dort ein 6 x 10 Meter großes Zelt aufzubauen, um die Betreuung der Kinder sicher zu stellen.

Der Jugendtreff "Lug ins Land" ist eine Einrichtung des Ev.-Luth. Kirchenkreises Altholstein. Das Gebäude befindet sich im Eigentum der Landeshauptstadt Kiel. In einem weiteren Gebäudeteil betreiben die Marie-Christian-Heime eine Kindertagesstätte.

Quelle: Kirchenkreis Altholstein