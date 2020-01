Maren Clausen (#6) wirbelte die Defensive der Gäste eins ums andere Mal durcheinander. Mit zwei Vorlagen hatte sie maßgeblichen Anteil an der guten Leistung der Förde Deerns (Bild: Christine Ohm Fotografie)

Als sich die Damen der Förde Deerns an das Tempo des UHC Weißenfels gewöhnt haben, entwickelte sich das Spiel zu einem offenen Schlagabtausch (Bild: Christine Ohm Fotografie)

Elisabeth Hörning (#5) erzielte das fünfte und letzte Tor für die Förde Deerns am Sonntagnachmittag (Bild: Christine Ohm Fotografie)

In einem umkämpften Match der Kieler Damen Floorballerinnen der BALTIC STORMS unterlagen die Förde Deerns dem Serienmeister aus Weisenfels mit 5:8 gegen und schieden so aus dem FD-Pokal aus.

Während die Favoritenrolle zwischen dem Titelaspiranten der 1. Bundesliga aus Weißenfels und dem Regionalligateam der Förde Deerns vor dem Spiel klar aufgeteilt waren, wollten sich die Damen von der Förde dennoch nicht die Butter vom Brot nehmen lassen.

Der Klassenunterschied beider Teams wurde vor allem im ersten Drittel des Spiels sehr deutlich. Während die Förde Deerns sichtlich Schwierigkeiten hatten sich an das Tempo der Weißenfelserinnen zu gewöhnen, kombinierten sich die Gäste mit sehenswerten Kombinationen durch die Defensive der Förde Deerns. So sahen die runde 70 Zuschauer in der Gettorfer Sporthalle bereits nach 13 Minuten eine deutliche 0:4 Führung für die Gäste. Während der 5-malige Pokalsieger aus Weißenfels nun einen Gang zurückschaltete, schüttelten sich die Norddeutschen und fingen endlich an den Ostdeutschen auf Augenhöhe zu begegnen. Karolin Walczak und Johanna Winkler netzten im ersten Drittel noch für die Förde Deerns ein, ein weiterer Treffer für die Gäste besiegelte schlussendlich den 2:5 Pausenstand.

Motiviert durch die zwei eigenen Treffer im ersten Drittel agierten die Förde Deerns in Durchgang zwei deutlich aufmerksamer. Durch Treffer von Liesa Rathje und Cathrin Schröder konnte der zweite Durchgang mit 2:1 gewonnen werden.

Mit 4:6 sollte es nun also in den letzten Durchgang gehen. Nun witterten die Mädels von der Küste Morgenluft und setzten alles daran den großen Favoriten aus der 1. Bundesliga doch noch zu Fall zu bringen. Es entwickelte sich ein intensives Spiel, indem beide Torhüterinnen sich ein ums andere Mal auszeichnen konnten. Schlussendlich konnte sich auf Seite der Förde Deerns nur noch Elisbeth Hörning in die Torjägerliste eintragen, während Torhüterin und Spielerin des Spiels Tonia Rzehak noch zwei weitere Male hinter sich greifen musste. So endete ein spannendes Pokalspiel mit 5:8. Die Förde Deerns scheiden somit mit einer starken Leistung im Viertelfinale aus dem Pokal aus.

Wer sind die Förde Deerns?

Die Förde Deerns sind die Spielgemeinschaft aus den Baltic Storms, dem Gettorfer TV und dem Barkelsbyer SV. Um den Damen Großfeld Spielbetrieb in der Region zu stärken wurde das Team vor Jahren gegründet. Die Förde Deerns sind seit dem erfolgreich in der Regionalliga Nord und dem Floorball Deutschland Pokal aktiv.