Den eigenen Stadtteil mitgestalten und die Nachbarschaft stärken – das ist das Ziel des Förderfonds „Gemeinsam Kiel gestalten“.

Viele Kieler*innen haben Ideen, wie Straßenfeste, Kunstaktionen, Nachhaltigkeitsprojekte, Aufwertungsmaßnahmen und vieles mehr die Lebensqualität in ihrem Quartier verbessern können. Der Fonds unterstützt dieses Engagement seit 2016 einmal jährlich mit Fördergeldern. Gefördert werden Projekte, die eine nachhaltige Aufwertung des Stadtteils, eine Stärkung der nachbarschaftlichen Zusammenarbeit und ein sicheres Zusammenleben zum Ziel haben. Im Jahr 2023 haben sich zahlreiche Kieler Initiativen und Vereine mit innovativen und kreativen Projekten um eine Förderung beworben. Die Konzepte wurden zunächst auf ihre Machbarkeit geprüft.

270.000 Euro Unterstützung

Dann haben die Antragsteller*innen ihre Ideen in den zuständigen Ortsbeiräten vorgestellt. Projekte, die dort eine Empfehlung erhalten haben, wurden einer Jury aus der Kommunalpolitik zur Entscheidung vorgelegt. Am 2. Mai stimmte der Innen- und Umweltausschuss stimmte der Juryauswahl in seiner Sitzung zu. In diesem Jahr werden insgesamt 29 Projekte mit rund 270.000 Euro unterstützt. Viele dieser Ideen haben einen kulturellen, inklusiven oder sozialen Schwerpunkt und binden die Bürger*innen in die Realisierung mit ein.

Zu den geförderten Projekten gehören u. a. „Skulpturenbau für und mit allen im Stadtteil“, „Einrichten und Ausrüsten einer Boulebahn“ und das „martha.fest 2023“.