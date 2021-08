Gastro-Szene streamt „Kabale & Liebe“

Roland Schneider, Theater Kiel, Rainer Pasternak, Kulturreferent LH Kiel, Renate Treutel, Bürgermeisterin LH Kiel und Alisa Goetzke, Projektleiterin Kiel-Marketing (v. l.) freuen sich auf den Start des Sommertheaters. (Bild: Kiel Marketing)

Zur Premiere des Kieler Sommertheaters von „Kabale & Liebe“ am 12. August bieten 30 Gastronom*innen und Veranstaltungszentren ihre Location zum Public Viewing an.

Kiel Schillert – so lautet das Motto des diesjährigen Public Viewing! Gastronomen, Veranstaltungszentren und Kultureinrichtungen werden die Premiere dezentral live übertragen. Damit wird den Zuschauer*innen eine große Bandbreite an verschiedensten Übertragungsorten in ganz Kiel geboten. Ziel ist es, einen niedrigschwelligen Zugang zur Kultur zu bieten und Menschen zu erreichen, die sonst eher wenig oder gar keinen Zugang zu diesem Genre hätten. Das Konzept Kultur „nach draußen“ an ungewöhnliche Orte zu bringen, hat sich in den letzten Jahren bewährt und ist aus dem Veranstaltungskalender ebenso wenig wegzudenken wie die Live-Aufführungen selbst.

Die Liveübertragung wird vom Kulturamt der Landeshauptstadt Kiel und Kiel- Marketing in Kooperation mit dem Theater Kiel organisiert und realisiert. Die Liveübertragung des Theaters beginnt um 20:30 Uhr.

Hier findet ihr eine Liste der teilnehmenden Locations.