Vom 16. bis zum 29. März rufen die „Internationalen Wochen gegen Rassismus“ zur Solidarität mit den Gegnern und Opfern von Rassismus auf.

Die Aktionswochen finden landesweit statt und das Landesdemokratiezentrum Schleswig-Holstein (LDZ S-H) und seine Netzwerkpartner*innen bieten unterschiedliche Formate zur Aufklärung an. Dazu gehören zum Beispiel Vorträge, Workshops, Diskussionen und Lesungen. Die verschiedenen Themen der Veranstaltungen sollen die Zuhörer*innen zum Nachdenken und Handeln anregen.

Eröffnet werden die „Internationalen Wochen gegen Rassismus“ am 16. März in der Kunsthalle zu Kiel im Düsternbrooker Weg 1. Ab 16.30 Uhr können sich interessierte Bürger*innen, Akteur*innen und Netzwerkpartner*innen im Rahmen einer Projektmeile über die Angebote des LDZ S-H und der Beratungs-, Fach- und Informationsstellen informieren. Ab 18 Uhr beginnt das Eröffnungsprogramm. Nach der offiziellen Begrüßung durch den Innenminister Hans-Joachim Grote schließen sich zum einen Mark Terkessidis, freier Autor und Migrationsforscher, mit einem Fachvortrag zum Thema Rassismus und zum anderen Kerim Pamuk mit einer Kabarettshow an.

Der Eintritt zu der Eröffnungsveranstaltung ist frei. Die Veranstalter bitten jedoch um eine Anmeldung bis zum 9. März.

Schnell sein lohnt sich, denn es steht nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen zur Verfügung.

Für mehr Infos zu den „Internationalen Wochen gegen Rassismus“ und zum Programm scannt einfach den QR-Code.

Die Auftaktveranstaltung, die Landesdemokratiekonferenz sowie das Veranstaltungsprogramm werden durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ über das Landesdemokratiezentrum S-H gefördert.