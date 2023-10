0

Von spannender Lesung im Literaturhaus über Rock in der Räucherei bis zur West Side Story im Theater Kiel. Die Landeshauptstadt startet mit einem breiten Kulturprogramm in den November.

Micro*Scope

ab 1. November, 19.30 Uhr • Christian Albrechts Universität, Kiel

MICRO*SCOPE portraitiert das vielseitige Erleben von zehn erfolgreich tätigen Biologinnen. Eine Performerin streift den Laborkittel über und zoomt an die unterschiedlichen, teils widersprüchlichen und herausfordernden Erfahrungen der Wissenschaftlerinnen heran. Ihre Performance eröffnet einen Raum des magischen Realismus, der uns in den Laboralltag der Forscherinnen eintauchen lässt. Pantomimisches Spiel und Tanz treffen auf Filmaufnahmen aus dem Labor. Laborabläufe werden zu Choreografien und Laborgeräusche zum Soundtrack. Der Eintritt ist frei.

Ein Birnenbaum

1. November, 19 Uhr • Literaturhaus SH, Kiel

Inmitten von starren Männlichkeitsnarrativen sucht Fikri Anil Altıntas in „Im Morgen wächst ein Birnbaum” nach den Zwischentönen. Radikal ehrlich blickt er auf sich als Sohn türkischer Eltern und seine Familiengeschichte in einer hessischen Kleinstadt zurück. Beständig wächst die Sehnsucht, gesehen zu werden und einen eigenen Weg als türkisch-muslimischer Mann zu finden. Vor allem die Beziehung zu seinem Vater lässt ihn hinterfragen, was Männlichkeit überhaupt bedeutet und wie diese jenseits der Klischees verstanden und gelebt werden kann.

Ganze Tage Ganze Nächte

ab dem 3. November, 20 Uhr • die Komödianten, Kiel

Ein Trio. Treffsicher, authentisch und aktuell. Die Pluralität der Perspektiven von Frauen und Männern in der modernen Gesellschaft und lässt das Publikum gleichzeitig packend in verschiedene Dimensionen des Lebens und der Liebe eintauchen – zwischen dem, was zwischen Menschen sein könnte, und dem, was ist. Galgenhumorige Komik über Sex, Sport und Kühlschränke trifft auf schonungslose Abgründe. Gnadenlos direkte Sprache mischt sich mit schöngeistiger, virtuoser Lyrik und musikalischen Einlagen zu einer ergreifenden Innenansicht, umgesetzt in einer vielschichtigen, kraftvollen und unterhaltsamen Inszenierung unter der Regie von Ivan Dentler.

Fischer und Rabe

3. November, 20 Uhr • Ute im Bikini, Kiel

Bei diesem ungewöhnlichen Projekt wächst mit leichter Hand zusammen, was eigentlich überhaupt nicht zusammenzupassen scheint: leiser Piano-Soul und kerniger Mundart-Riot, poppige Miniaturen und sinistre Herbstballaden. Auch sprachlich prallen Welten aufeinander: Hochdeutsch, manchmal Niederbayerisch, oft und gerne Englisch. Und all das mit Tiefgang, aber ohne Bitterkeit. Julia „Jules“ Fischer und Karin Rabhansl könnten als Songwriterinnen und Bandleaderinnen nicht unterschiedlicher sein. Doch wenn sie als Duo Fischer&Rabe auf die Bühne steigen, um gemeinsam Lieblingslieder aus zwei Portfolios zu spielen, dann geht das ein ums andere Mal aufs Wunderbarste zusammen.

Rock in der Räucherei

3. November, 20 Uhr • Räucherei, Kiel

Ob auf dem Highway to Hell oder auf dem Stairway to Heaven verlieren die sechs Musiker von Mixed Age nicht die Bodenhaftung. Denn die brauchen sie für die stampfenden Beats und erstklassigen Gitarrensoli ihrer besten Songs aus Rock und Blues. Fans der klassischen Rockmusik kommen hier voll und ganz auf ihre Kosten, wenn Deep Purple auf Tina Turner und die Stones auf Eric Clapton treffen. Ab 19 Uhr beginnt der Einlass, los geht’s dann um 20 Uhr. Karten gibt es zum Preis von 15 Euro an der Abendkasse.

Ronja Maltzahn

4. November, 19 Uhr • Lutterbeker, Lutterbek

Ronja Maltzahn spielt Cello, Ukulele, Piano und liebt es Geschichten zu erzählen.

Ihre Musik wurzelt in Poesie und verzweigt sich in elektronisch ausproduzierten Sounds sowie sphärischer Orchester-Weite. Die Räubertochter liebt es in der Welt unterwegs zu sein und in den letzten Jahren hat sie über 400 Konzerte in verschiedenen Ländern gespielt. 2021 wurde Ronja mit dem Panikpreis der Udo Lindenberg Stiftung ausgezeichnet, mit dem Motto “#machdeinding”, im Jahr 2022 durfte sie bei der Preisverleihung mit Udo persönlich auf der Bühne “Cello” spielen. Im Juli 2023 wurde ihr der Liedermacherpreis der Hans-Seidel-Stiftung verliehen, vor gut 5000 Zuhörer*innen auf dem Festival “Lieder auf Banz”.

West Side Story

4.- 30. November • Theater, Kiel

Tony, Mitglied der „Jets”, und Maria, Schwester des Anführers der „Sharks”, verlieben sich bei einer Tanzveranstaltung auf den ersten Blick. Gegen alle Widerstände halten sie an ihrer Liebe fest. Doch als Tonys bester Freund Riff von Marias Bruder Bernardo erstochen wird und Tony daraufhin Bernardo tötet, ist die Tragödie nicht mehr aufzuhalten. Mit deutschen Dialogen und englischen Songs mit Übertiteln. Karten gibt es ab 16 Euro.