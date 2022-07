0

Hier servieren wir dir einige unserer Tipps zum kommenden Wochenende! Nun hast du die Qual der Wahl!

Der Kleine Prinz

Pünktlich zum 30-jährigen Jubiläum ist „Der Kleine Prinz“ wieder zurück am alten Spielort, im großen Innenhof des Kieler Rathauses. Seit 1993 spielt das Theater Die Komödianten dort in jedem Sommer das wunderbare Märchen „Der kleine Prinz“ von Antoine de Saint-Exupéry. Es ist die Reise des kleinen Prinzen durch das Universum, immer auf der Suche nach einem Freund. Infos und Tickets sind erhältlich unter www.die-komoedianten.de und der Tel.: (0431) 55 34 01 für 25 Euro pro Person, ermäßigt 9 Euro.

ab 22. Juli, 20 Uhr • Innenhof Kieler Rathaus

CLASSICAL BEAT Festival

(Bild: Presse)

Vom 21. bis 31. Juli wird unter dem Motto „Leinen los nach Lateinamerika!“ die Verbindung von Klassik, Jazz und traditioneller lateinamerikanischer Musik zelebriert. Beim ersten Konzerthighlight steht der lateinamerikanische Superstar und Oscarpreisträger Gustavo Santaolalla im Mittelpunkt, der am 21. Juli das Festival in der Musik- und Kongresshalle Lübeck (MuK) eröffnet. Vom 23. bis 30. Juli – während der Travemünder Woche – werden internationale Künstler:innen im ATLANTIC Grand Hotel Travemünde mit sechs Neuproduktionen für Premieren ein musikalisches Feuerwerk der Extraklasse bieten. Für jedes Konzert wird ein Festivalorchester geformt: Bis zu 100 internationale Musiker:innen aus der ganzen Welt sind in Travemünde eingeladen und versprechen ein Festival der ganz besonderen Note. Beim Festivalfinale am 30. Juli wird das CLASSICAL BEAT Orchester in einer großen Big Band Formation auftreten und für einen (vorerst) großartigen Abschluss sorgen, ehe direkt im Anschluss die Sommertour startet.

21.–31. Juli • Travemünde

Frau Jahnke hat eingeladen …

(Bild: Presse)

… und zwar Lieblingskolleginnen aller Genres, Altersgruppen und Haarfarben. Sie wollen nicht mehr darüber reden, dass es nur so wenige gute Frauen in der Szene gibt. Sie sind präsent und sie sind viele. Sie machen ihren Job – in Kabarett, Comedy, Liedgut, Slapstick und Poetry. Sie sind witzig, politisch, böse, moralisch oder absurd! Und live ist das alles noch viel spannender bei „Frau Jahnke hat eingeladen“. Im Lutterbeker sind Rebecca Carrington, Miss Allie und Patrizia Moresco mit von der Partie.

23. Juli, 20 Uhr, 24. Juli, 19 Uhr • Lutterbeker