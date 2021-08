2

Weil Wälder bei uns im Norden immer seltener werden, haben sich die Tankstelle Willer und Youtuber Philipp Rittscher eine sportliche Aktion überlegt, wie jeder zu mehr Wald in Schleswig-Holstein beitragen kann.

Philipp Rittscher läuft gerne und viel, besonders gerne im Wald. Da es davon leider bundesweit in Schleswig-Holstein am wenigsten gibt, stört den Hobbyläufer und Betreiber eines Youtube-Kanals dabei sehr. „Im Grünen kann ich einfach abschalten und mich voll und ganz auf den Lauf konzentrieren. Schade, dass es bei uns im Norden so wenig Wald gibt“, sagt Philipp Rittscher.

So funktioniert's!

Gemeinsam mit der Tankstellenkette Anton Willer möchte er mehr Wald pflanzen. Nicht irgendwo auf der Welt, sondern hier bei uns im Norden – und dabei kann jede*r von euch mit wenige Aufwand mithelfen. Bis zum 29. August habt ihr die Möglichkeit, euch auf der Plattform myraceresult anzumelden, um euren individuellen Lauf Ende Oktober/Anfang November zu absolvieren. Dabei vertrauen Willer und Philipp Rittscher euch dabei, welche Stracke ihr angebt. Natürlich habt ihr aber euch die Möglichkeit, ein Foto aus eurer Laufapp oder Armband hochzuladen.

Für jede Anmeldung planzt Anton Willer einen Quadratmeter Wald in Schlichting, wo der WillerWald bereits auf 85.000 Quadratmeter angewachsen ist.

Vom 15. bis 28. August könnt ihr euch so auf der Plattform anmelden und die Zeit bis Ende Oktober nutzen, um noch die ein oder andere Trainingseinheit absolvieren, bevor es „ernst wird“.