Hoher Genuss beim Weinfest Laboe 2026. (Bild: Adobe Stock)

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Drei Tage Urlaubsflair am Ostufer: Vom 3. bis 5. Juli 2026 lädt das Weinfest im Laboer Rosengarten zu edlen Tropfen, Kulinarik und Live-Musik mit Fördeblick ein.

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Das erste Juli-Wochenende steht an der Kieler Förde ganz im Zeichen des Genusses. Vom 3. bis 5. Juli verwandelt sich der beliebte Laboer Rosengarten wieder in eine stimmungsvolle Flaniermeile für alle Weinliebhaber und Feinschmecker. Das traditionelle Weinfest Laboe gehört längst zu den absoluten Event-Klassikern auf dem Ostufer und zieht jährlich zahlreiche Besucher aus der gesamten Region an. Die Kombination aus sommerlicher Leichtigkeit, handverlesenen deutschen Weinen und der direkten Nähe zum Strand macht diese Veranstaltung zu einem echten Highlight im Kieler Veranstaltungskalender.

Erstklassige deutsche Weine direkt an der Kieler Förde

Im charmanten Ambiente des Rosengartens präsentieren ausgewählte Winzer und Aussteller an den drei Tagen eine breite Palette an deutschen Spitzenweinen. Ob spritziger Riesling, fruchtiger Grauburgunder oder ein kräftiger Rotwein für die Abendstunden – für jeden Geschmack ist der passende Tropfen dabei. Wer mag, kann sich vor Ort durch die verschiedenen Anbaugebiete probieren und direkt mit den Experten ins Gespräch kommen. Ergänzt wird das flüssige Angebot durch eine Vielfalt an passenden kulinarischen Spezialitäten, die perfekt auf die angebotenen Weine abgestimmt sind.

Live-Musik und das perfekte Urlaubsgefühl

Neben dem Gaumenschmaus sorgt ein abwechslungsreiches Live-Musik-Programm an allen Tagen für die passende akustische Untermalung und lädt zum Verweilen und Tanzen ein. Das Besondere in Laboe ist und bleibt jedoch die einzigartige Kulisse: Nur wenige Schritte von der Ostsee entfernt, lässt sich das edle Glas Wein mit einem unverstellten Blick über die Kieler Förde und die vorbeiziehenden Schiffe genießen. Wenn dann am Abend die Sonne langsam hinter dem Horizont versinkt, ist das Urlaubsgefühl perfekt. Der Eintritt zum Festgelände ist an allen drei Tagen frei.