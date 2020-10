0

Anlässlich des Weltstädtetages finden Ende Oktober in Kiel ein Vortrag mit anschließender Diskussion und verschiedene Aktionen statt, bei denen es um die Frage geht, wie wir unsere Städte der Zukunft gestalten möchten. Beiträge aus Tansania und Frankreich sind auch dabei.

*Vortrag & Diskussion*

Wann: Donnerstag, 29. Oktober 2020 | 19 – 21 Uhr

Wo: Atelierhaus im Anscharpark, Heiligendammer Str. 15, 24106 Kiel (begrenzte Plätze) -Zusätzlich gibt es eine Onlineübertragung-

Eintritt: Kostenfrei. Anmeldung erforderlich bis zum 28.10. unter: Louisa.Osburg(at)bei-sh.org

Veranstalter*in: Bündnis Eine Welt Schleswig-Holstein e.V. (BEI), Projekt cultural urban planning, Heinrich Böll-Stiftung Schleswig-Holstein, Landeshauptstadt Kiel

Die Stadt von morgen – weltweit leben mittlerweile mehr Menschen in Städten als auf dem Land. Ob der Weg hin zu einer nachhaltigen Entwicklung, wie von den globalen Nachhaltigkeitszielen (SDG) gefordert, gelingt, wird demnach maßgeblich im urbanen Raum entschieden. Grüne Utopie oder graue Dystopie? Wie arbeitet Moshi Rural (Tansania) mit den SDG, was passiert in Brest (Frankreich) und wie sieht der Umgang mit der Agenda 2030 in Kiel aus? Wir diskutieren mit Vertreter*innen von Stadt und Zivilgesellschaft die Stadt von morgen und zeigen mit unserem bunten Rahmenprogramm, was heute schon in Kiel möglich ist.

Mit

Videobotschaft aus Moshi Rural (Tansania) und Brest (Frankreich)

Prof. Jürgen Oßenbrügge (Uni Hamburg)

Frauke Wiprich (Stadt Kiel)

Andrea Cederquist (Projekt cultural urban planning/ Heinrich Böll Stiftung SH)

Jasmin Tarhouni (Wirtschaftsbüro Gaarden)

Claudia Zempel (Städteverband SH)

Moderiert von: Annette Wiese-Krukowska (Referat Kultur & Kreative Stadt, Landeshauptstadt Kiel)

*Aktionen im Kieler Stadtgebiet*

Wann: Samstag, 31. Oktober 2020 | 11 – 20 Uhr

Wo: Kieler Stadtgebiet

Eintritt: Kostenfrei. Anmeldung erforderlich bis zum 28.10. unter: Louisa.Osburg(at)bei-sh.org

Veranstalter*in: Bündnis Eine Welt Schleswig-Holstein e.V. (BEI), Projekt cultural urban planning, Heinrich Böll-Stiftung Schleswig-Holstein, Landeshauptstadt Kiel, Wirtschaftsbüro Gaarden, Büro soziale Stadt, Hof Akkerboom e.V., UpMöbel, AWO Servicehaus Lübscher Baum, AWO Quartiersentwicklung

Street-Art Rundgang in Gaarden

Bei dieser zweistündigen Tour bekommst du einen Einblick in Gaardens legale Straßenkunst: Von bunt gestalteten Häuserfassaden über geschichtsträchtige Bunkerbilder bis zu Straßenunterführungen und legalen Graffitiflächen mit sich ständig wechselnden Motiven. Komm mit uns auf Entdeckungstour!

11–13 Uhr | Gaardener Brücke (Parkplatz) | nicht barrierefrei

Aus alt macht neu: upMöbel-Mitmachaktion

upMöbel lädt auf Hof Akkerboom dazu ein, alte und/oder kaputte Gegenstände aufzuwerten: Möbel bekommen einen neuen Anstrich, Fahrräder werden fit für den Winter gemacht, „Tauschkisten“ schenken Büchern, Gläsern uvm. ein neues Leben. Kinder ihre Kreativität frei entfalten und alte Verpackungen neuen Glanz verleihen.

11–14 Uhr | Hof Akkerboom e.V., Stockholmstraße 159, 24109 Kiel

Bunte Farbe fürs Quartier | Einweihungsfest mit Rahmenprogramm

Das AWO Servicehaus Lübscher Baum erstrahlt in neuem Glanz. Vor dem Hintergrund der globalen Nachhaltigkeitsziele (SDGs) wurden sowohl Hauswände als auch Stromkästen im Quartier neu bemalt. Das möchten wir gemeinsam mit Euch und feiern. Auf die Ohren gibt es Björn Katzur mit Texten zum Thema Nachhaltigkeit und kleinere Aktionen wie Beutel besprühen. Für wärmende Getränke und Speisen ist gesorgt.

14–16 Uhr | AWO Servicehaus Lübscher Baum 6, 24113 Kiel (im Garten)

Ein Hörspaziergang in der Wik

Das Team von der Initiative Audiowalk Wik lädt euch zu einem gemeinsamen Hörspaziergang in der Wik ein. An ausgewählten Stationen hört ihr die Stimmen der Bewohner*innen des Stadtteils und ihre Geschichten.

15–16.30 Uhr | Kiosk am Anscharpark (ca. Weimarer Str. 6), gegenüber der Petruskirche

Film „Why we cycle„ (Niederlande 2017 | 57 min | OmU)

Ein Dokumentarfilm über die Fahrradkultur in den Niederlanden und eine Hommage an fahrradfreundliche Städte. Filmvorführung mit anschließendem Austausch.

18–20 Uhr | Fahrradkinokombinat (Alte Mu), Lorentzendamm 6-8, 24103 Kiel

Mehr Informationen & Kontakt:

Bündnis Eine Welt Schleswig-Holstein e.V. | Frauke Pleines | frauke.pleines(at)bei-sh.org | 0431/ 679399-02