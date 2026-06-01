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Zukunftssichere Energie aus der Nachbarschaft: Besuche die VBK am 6. Juni auf der Kronshagen Schau und gewinne eine Ballonfahrt! Lies in diesem Artikel, was außerdem auf dich wartet und lass dich überraschen.

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Während Billigstromanbieter kommen und gehen, setzen die Versorgungsbetriebe Kronshagen (VBK) auf Beständigkeit und Kundennähe. Mittlerweile vertrauen nicht mehr nur die Menschen in Kronshagen selbst auf den regionalen Versorger, sondern auch immer mehr Kundinnen und Kunden in Kiel und weiten Teilen Schleswig-Holsteins. Wer Wert auf faire Preise, persönliche Beratung und echte Erreichbarkeit ohne anonyme Callcenter-Warteschleifen legt, findet in der VBK einen verlässlichen Partner für die Energiewende. Am kommenden Samstag, den 6. Juni 2026, präsentiert sich das Unternehmen auf der beliebten Kronshagen Schau im Bürgerhaus Kronshagen.

Energiewende ohne Experimente und eine Ballonfahrt zu gewinnen

Am Stand der VBK im Außenbereich des Bürgerhauses Kronshagen dreht sich zwischen 11 und 18 Uhr alles um die Zukunft des eigenen Zuhauses. Die Experten vor Ort erklären auf Augenhöhe, wie sich Immobilien mit maßgeschneiderten Tarifen, modernen Wärmepumpen und effizienten Photovoltaik-Lösungen zukunftssicher und nachhaltig aufstellen lassen. Neben der kompetenten Fachberatung wartet auf alle Neu- und Bestandskunden ein großes Gewinnspiel mit attraktiven Preisen. Als Hauptgewinn winkt eine atemberaubende Ballonfahrt für zwei Personen, um die Region einmal aus der Vogelperspektive zu erleben. Zudem werden Energie-Flautenpolster im Wert von 150 Euro für das Kundenkonto sowie Tankgutscheine verlost.

Eingebettet ist der Messeauftritt in das bunte Treiben der Kronshagen Schau 2026. Das Event startet mit einem traditionellen Festumzug und bietet neben den regionalen Ausstellern ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm für die ganze Familie sowie ein stimmungsvolles Abendprogramm mit Livemusik im Biergarten. Ein Ausflug, der sich am Wochenende gleich doppelt lohnt.

Kurze Wege, schnelle Antworten: Du hast Fragen oder ein konkretes Anliegen? Die VBK ist gerne persönlich für dich da. Du erreichst das Team telefonisch unter 0431 58672-0 oder per E-Mail an info@vbk-kronshagen.de. Die Versorgungsbetriebe Kronshagen freuen sich auf den Austausch!