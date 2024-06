(Bild: Adobe Stock)

0

Der aufmerksame Blick von drei Jugendliche vereitelte am Montagmittag, den 24. Juni, einen E-Scooter Diebstahl am helllichten Tag mitten in Kiel – inklusive Verfolgungsjagd.

Stelle dir einen ganz normalen Montagmittag vor, du schlenderst die Straße entlang und plötzlich wird dein Gerechtigkeitssinn auf die Probe gestellt. Genau das passierte drei jungen Kieler Helden im Teenageralter auf dem Sophienblatt. Ihr aufmerksamer Blick entdeckte einen 36-jährigen Mann, der mit Werkzeug bewaffnet versuchte, sich widerrechtlich einen E-Scooter anzueignen.

Nicht mit uns! - Jugendliche stellen Dieb zur Rede

Während andere vielleicht gezögert hätten, zögerten diese Jugendlichen nicht, den Gesetzesbrecher zur Rede zu stellen. Die dreiste Ausrede des Mannes, sein Schlüssel zum Zahlenschloss sei abhandengekommen, kaufte ihm das wachsamen Trio nicht ab. Vielmehr entschied sich der ertappte Täter zur Flucht – aber nicht, ohne vorher wortgewandt zu beleidigen und handgreiflich zu werden.

Verfolgungsjagd und Festnahme durch die Kieler Polizei

Unbeeindruckt von der Situation ließen die mutigen Jugendlichen ihr Gegenüber nicht aus den Augen und wähnten sich zeitgleich in Sicherheit, indem sie einen Notruf absetzten. Der Flüchtige wurde von ihnen so lange beschattet, bis die Polizei eintraf und den Dieb schnappen konnte. Der 36-Jährige erlebte eine kalte Dusche der besonderen Art, als er sein Einbruchswerkzeug kurzerhand in der Förde versenkte.

Täter auf freiem Fuß – aber Ermittlungen laufen

Die guten Nachrichten zuerst: Der unfreiwillige Badegang seines Werkzeugs sollte dem Täter keine Vorteile bringen. Das zweite Kieler Polizeirevier nahm die Ermittlungen auf und trotz vorläufiger Entlassung des Täters steht dieser nun einem Verfahren wegen versuchten Diebstahls mit Waffen, sowie Beleidigung, gegenüber. An den Besitzer des E-Scooters geht ein Appell der Polizei: Bitte melde dich unter der Telefonnummer 0431 / 160 1215, um dein Gefährt zurückzuerhalten.

Ein großes Dankeschön an Kiels jüngste Beschützer

In einer Zeit, in der Zivilcourage nicht selbstverständlich ist, haben diese drei Jugendlichen bewiesen, dass Mut und Entschlossenheit einen Unterschied machen können. Ihr vorbildliches Verhalten verdient unseren höchsten Respekt und Dank. Du möchtest dich auch sicher in deiner Stadt fühlen? Dann sei wachsam und entschlossen wie unsere Kieler Jugend.