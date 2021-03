Oberbürgermeister Ulf Kämpfer, TNG-Geschäftsführer Volkmar Hausberg und Norbert Peters Director Business Development TNG) freuen sich auf die Zusammenarbeit.

Die TNG Stadtnetze GmbH investiert in das Glasfasernetz der Landeshauptstadt Kiel und erschließt zunächst vier Stadtteile für schnelles Internet.

„Unser Herz pocht voller Vorfreude, weil wir Kieler*innen künftig mit echtem Glasfaser versorgen können“, sagte Oberbürgermeister Ulf Kämpfer am Mittwochvormittag auf dem Rathausplatz. Mit „echtem Glasfaser“ meint der Verwaltungschef der Landeshauptstadt die so genannte „Fiber To The Home-Technologie“ (FTTH), bei der das Glasfaserkabel nicht an den grauen Verteilerkasten am Straßenrand endet, sondern bis an den Hausanschluss gelegt wird. Entsprechende Informationen und Anträge erhalten Kieler*innen in den kommenden Wochen Online und – je nach zulässigen Präsensveranstaltungen – vor Ort in den jeweiligen Ausbaugebieten.

Start des Aktionszeitraumes

Zum Auftakt startet die Aktionsphase in den Stadtteilen Russee, Hassee, Gaarden-Süd/Kronsburg und Suchsdorf. 21.500 Haushalte profitieren von dieser ersten Ausbauphase. Bis zum 30. Juni können sich die Bewohner*innen die Anbindung an das zukunftssichere Glasfasernetz sichern. Und dabei kräftig sparen. Potentielle Kund*innen, die bis Ende Juni einen Antrag auf einen Glasfaseranschluss stellen, zahlen für die Anbindung aktuell keinen Cent. Normalerweise entstehen hier Kosten in Höhe von mindestens 2.000 Euro pro Haushalt. „Als echtes Kieler Unternehmen ist es eine wahre Herzensangelegenheit aller Mitarbeiter*innen, die Entwicklung der Stadt voranzubringen“, sagt Dr. Ing. Volkmar Hausberg, Geschäftsführer der TNG Stadtnetz GmbH. „Unsere Investitionen in die leistungsstärkste Internetversorgung über Glasfaser ist ein klares Signal für Zukunftsfähigkeit in unserer Heimatstadt und in unserer Region.“

Bevor die Bagger anrollen



Alle Anwohner*innen der künftigen Ausbaugebiete erhalten Briefsendungen und können einen Antrag per vorfrankiertem Rückumschlag an das Unternehmen zurücksenden. Neben den TNG wird die Menschen darüber hinaus vor Ort durch Werbemaßnahmen und Veranstaltungen informieren und so auf die Vorteile der schnellen Internetverbindung aufmerksam gemacht. In weiteren Etappen sollen die Stadtteile Friedrichsort und Holtenau sowie Meimersdorf, Moorsee, Oppendorf in Neumühlen-Diedrichsdorf, Pries und Schilksee folgen. Außerdem sollen Bürger*innen aus den Gemeinden Altenholz, Dänischenhagen und Heikendorf sowie Kronshagen, Laboe und Mielkendorf ein Angebot zum Glasfaserausbau bekommen. Auch für die Gemeinden Mönkeberg, Molfsee, Schönkirchen und Schwentinental soll es ein solches Angebot geben.

Deutschlands günstigste Fiber-Tarife

Im Aktionszeitraum erhalten Kieler*innen mit einem Vorvertrag für einen flott -Tarif einen kostenlosen Glasfaser-Hausanschluss inklusive 20 Meter Tiefbau auf dem direkten Weg von der Hauswand bis zur Grundstücksgrenze zum öffentlichen Grund. Kund*innen entscheiden darüber hinaus zwischen drei Tarifvarianten, die sich in der Down- bzw. Uploadgeschwindigkeit sowie im Preis unterscheiden. Während das Basispaket eine Download von mindesten 50 mBit/s bereitstellt, sind es 300 mBit/s in der zweiten Variante, und bis zu 500 mbit/s in der dritten Buchungsoption. Alle drei Pakete stellt TNG in den ersten Monate für 24,95€ zur Verfügung. Die beiden schnelleren Tarife sind darüber hinaus durch eine Tarifoption erweiterbar. (Gigabit-Option für zzgl. 14.95€). „Das ist ein Angebot, welches es preislich in der Bandbreite deutschlandweit so nicht gibt“, sagt Marc Neben, TNG-Marketing. Mit einem Glasfasernetz profitieren Kieler*innen so künftig von der höchsten und stabilsten Bandbreite – auf Wunsch mit Gigabitgeschwindigkeit für einen Einstiegspreis von 39,90 €! Ab dem 7. Monat für 69,90€.

Alle Informationen und Anträge stehen in Kürze auf der Homepage von TNG.