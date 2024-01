Neben vielen interessanten Ständen erwartet euch ein besonderes Highlight: die Modenschauen. (Bild: Roter Panther)

Am kommenden Wochenende findet die Messe für Verliebte statt: Im Lübecker MuK erwartet euch neben einem umfangreichen Programm und vielen nützlichen Tipps wieder ein ganz besonderes Highlight.

Sie ist eine der größten und schönsten Messen ihrer Art im Norden - und das seit nun mehr 25 Jahren: Die Messe „Herz an Herz“ verwandelt seit einem viertel Jahrhundert die festlich beleuchtete Musik- und Kongreßhalle Lübeck in eine wunderschöne Welt für Verliebte, die hier mit der umfangreichen Planung ihrer Traumhochzeit oder einer anderen schönen Feier beginnen können.

Damit die Besucher wieder live verfolgen können, welche aktuellen Trends es auf dem Markt gibt, werden an beiden Messetagen aufwendige Modenschauen auf großer Bühne zu erleben sein. Wie immer professionell moderiert gibt es auch in 2024 das beliebte Bühnenprogramm mit viel Show und Unterhaltung.

Messedaten „Herz an Herz“ Lübeck:

Sa., 13.01.2024 – 11:00 bis 17:00 Uhr (Modenschau um 13:00 | 15:00 Uhr)

So., 14.01.2024 – 11:00 bis 17:00 Uhr (Modenschau um 13:00 | 15:00 Uhr)

Eintritt 10,00 €

Tickets sind online im Vorverkauf über Eventim oder an der Tageskasse vor Ort erhältlich. Kinder bis zu 12 Jahren haben in Begleitung Erwachsener freien Eintritt. Sie finden perfekte Parkmöglichkeiten an der Messehalle vor, am Sonntag sogar kostenlos!