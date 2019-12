0

Mit dem VFL Osnabrück erwarten die Störche am Samstag (13 Uhr) den letzten Gegner vor heimischem Publikum im Kalenderjahr 2019. Trainer Ole Werner möchte in der Tradition der letzten Partien auch dieses Spiel positiv gestalten.

„Wir haben aus den vergangenen Spielen nicht nur Punkte, sondern auch viel Positives mitnehmen können“, sagte der Chef-Coach vor dem Spiel gegen den VFL Osnabrück. Das hat sich Werner auch für das kommende Spiel vor rund 12.000 erwarteten Fans vorgenommen. Der Fußballlehrer in spe verbrachte mit der Analyse des Gegners bereits einige Stunden am Schreibtisch. „Der VFL Osnabrück ist eine Mannschaft, die im Kollektiv funktioniert und aggressiv stört“, sagte Werner am Mittwoch. Über die nötigen Mittel wird der 31-Jährige ausreichend Gedanken gemacht haben. Personell stehen zumindest fast alle Spieler des Kaders wieder zur Verfügung.

Ausschließlich der Langzeitverletzte Jannik Dehm und Phillip Sander, der an einer Adduktorenreizung laboriert, werden am Samstag fehlen. Spielmacher Alexander Mühling, das Spiel gegen Dynamo Dresden wegen einer Springgelenksverletzung verpasste, ist wieder einsatzbereit. Ob der Sechser jedoch von Beginn an auf dem Rasen stehen wird, verriet der Trainer nicht.

In jedem Fall gilt es, auch in der zweiten Halbzeit das Spiel aktiv zu gestalten und mutig offensiv zu spielen. In den vergangenen Begegnungen ließen die Störche gerade zu Anfang der zweiten Halbzeit die Zügel etwas lockerer, sodass sich die Gegner Chancen erspielen konnten. Eine Eigenschaft, welche die KSV gegen die gefährlichen Osnabrücker Angreifer, darunter Ex-Storch Marc Heider, ablegen sollten. Doch auch falls die Niedersachsen ihr Angriffspiel durchsetzen sollten und die Störche tief in der eigenen Hälfte stehen, sieht Trainer Werner Möglichkeiten seitens der KSV. „Ich sehe unsere Chancen, gerade aus einer tiefstehenden Verteidigung, auch in unserem Konterspiel“, sagte Werner. Janni Serra, der in der vergangenen Woche den Sieg gegen Dynamo Dresden einleitet, scheint dafür ein geeigneter Kandidat zu sein.