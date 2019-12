Trainer Ole Werner und Pressesprecher Wolf Paarmann bei der Pressekonferenz zum Auswärtsspiel beim 1. FC Nürnberg (Bild: Sebastian Schulten)

Es liegt eine intensive Trainingswoche hinter den Störchen. Trainer Ole Werner schonte seine Mannschaft nicht, sondern bereitete sie auf ein intensives letztes Spiel der Rückrunde vor.

„Am Anfang der Woche ging es richtig zu Knast“, sagt Ole Werner während der Pressekonferenz bei Holstein Kiel am Freitag. Möglichst schnell die enttäuschende 2:4 Heimniederlage gegen den VFL Osnabrück aus dem Kopf und den Beinen kriegen – das war die Marschrichtung der KSV nach dem vergangenen Wochenende. Erneut lag die Krux in der zweiten Halbzeit, in der die Störche das Spiel aus der Hand gaben. „Die zweite Halbzeit ging mit 3:0 klar verloren. Dennoch waren wir nicht passiv oder dem Gegner läuferisch unterlegen“, sagte Werner. Vieles sei gegen die KSV gelaufen.

Mit dem ersten von zwei zu bestreitenden Auswärtsspielen in Folge, bestreiten die Störche am Sonntag (13.30 Uhr Anpfiff) ihr letztes Spiel der Hinrunde, bevor sie eine Woche später (22.12, 13.30 Uhr) die Reise zum ersten Rückrundenspiel der Saison nach Sandhausen antreten. Strapazen, welche laut Werner keine sein dürften. Die Physis der Mannschaft sei kein außerordentliches Thema.

„Wir haben auf jeden Fall noch Körner. Aber erneut zwei Mal in Folge reisen zu müssen, ist natürlich mit Aufwand verbunden. Aber das hat keine Auswirkungen auf unsere Physis.“

Und dennoch wird die KSV personell geschwächt in die Partie gegen die Franken starten. Verletzungsbedingt fehlen Ioannis Gelios (Rückenprobleme) sowie der langzeitverletzte Jannik Dehm und Philipp Sander. Hinter Dominik Schmidt steht aktuell noch ein Fragezeichen, der an einem Mageninfekt laboriert. Jonas Meffert erhielt nach seiner roten Karte gegen den VFL Osnabrück eine Sperre von einem Spiel sowie die Strafe von 3.000 Euro. Zu den genauen Umständen des Platzverweises wollte sich Trainer Werner nicht äußern.

Einfach wird es demnach nicht. Vor allem weil der aktuell Tabellen-Sechzehnte und Absteiger aus der 1. Bundesliga über eine „überdurchschnittliche Qualität“ verfüge, so Werner. „Sie Sind noch in der Findungsphase und haben sich defensiv stabilisiert.“ Für die Spieler von Holstein Kiel gilt daher höchste Aufmerksamkeit auf allen Positionen an den Tag zu legen und den Ball möglichst vom eigenen Strafraum fernzuhalten. Wie so häufig wollen die spielstarken Kieler ihr Spiel auf den Platz bringen. Und dennoch warnt Werner: Genauso wie wir nicht nach Stuttgart gefahren sind, um eine Niederlage zu kassieren, reiben wir uns nicht die Hände, wenn es zu einem Gegner in der unteren Tabellenhälfte geht“.