Trotz einer starken ersten Halbzeit, zweimaliger Führung und der Unterstützung von rund 12.000 Fans im Kieler Holstein Stadion verlieren unsere Störche das letzte Heimspiel gegen den VFL Osnabrück mit 2:4. Jonas Meffert sieht die rote Karte und wird vom Platz gestellt.

Im Gegensatz zum Spiel bei Dynamo Dresden kehrte Spielmacher Alexander Mühling in die Startelf zurück und verdrängte Aleksandar Ignjovski zurück auf die Ersatzbank. Von Beginn an brachten beide Teams ein temporeiches Spiel auf den Platz. Vor allem die Störche waren hellwach. Bereits in der ersten Minute verpasste Kiels Mühling nach einer Hereingabe von Lee nur knapp vor dem Tor. Die Führung viel nur wenige Minuten später durch Janni Serra, der die Flanke von der linken Seite durch Salih Özcan verwandelte.

Emmanuel Iyoha setzte sich auf der rechten Außenbahn häufig durch

Bis zur 31. Spielminute hatte vor allem Holstein Kiel mehr vom Spiel, setzte temporeiche Akzente über die rechte Seite, auf der Emmanuel Iyoha für Unruhe sorgte. Nach einer strittigen Aktion im eigenen Strafraum, in der Kiels Abwehrmann Phil Neumann den Osnabrücker Angreifer Marc Heider zu Fall brachte, urteilte der Schiedsrichter nach Videobeweis auf Elfmeter. Marcos Alvarez verwandelte sicher vom Punkt.

Wenig eingeschüchtert und mit einer couragierten Leistung stürmten die Störche weiterhin dem Osnabrücker Tor entgegen bis Joost van Aken der Ball während eines Zweikampfes mit Janni Serra an die Hand sprang – regelwidrig, entschied der Unparteiische, der sofort auf den Punkt vor der Osttribüne zeigte. Alexander Mühling brachte die Kieler somit erneut in Führung, welche die Störche mit in die Pause nahmen.

Im zweiten Durchgang der Partie ging der offene Schlagabtausch weiter. Nicht erneut mit der eigenen Leistung brechen und den Gegner somit stärken – das war der Fahrplan des Spiels, welchen sich Ole Werner und sein Team für das Duell gegen die Niedersachsen vorgenommen hatte. Eventuelle Drucksituationen durch kontrollierte Konter über den schnellen Serra und Lee klären, so die Strategie. In der 48. Spielminute brachte Jonas Meffert den quirligen Alvarez zu Fall. Unstrittig, die Entscheidung auf Freistoß zu pfeifen. Der Gefoulte trat selbst an und verwandelte aus optimaler halblinker Position sicher in den Torwinkel.

In der Folge investierten die Kieler gewohnt viel in das eigene Offensivspiel, konnten jedoch herausgespielte Torchancen nicht in Zählbares umsetzen. Ungläubig schauten die gut 11.000 Störche-Fans in der 64. Minute auf die Anzeigetafel. Zum ersten Mal lag die Werner-Elf an diesem Nachmittag zurück. Kiel konnte den Ball nicht aus der eigenen Gefahrenzone klären. Und so traf David Blacha aus dem Gewühl und mit einem Quäntchen Glück in das Tor. Trotz beachtlicher kämpferischer Leistung der Kieler blieben die Bemühungen erfolglos. Die Osnabrücker hingegen reagierten nach einem Kopfball von Serra blitzschnell und spielten einen Konter über die rechte Seite bis vor das Tor der KSV, wo Bryan Henning eiskalt mit dem vierten Tor zum Osnabrücker Sieg verwandelte.

Der VFL hat somit den fünften Tabellenplatz der Kieler eingenommen, die durch die Niederlage auf Rang 10 abrutschen. Trainer Werner kann auf die Leistung seiner Mannschaft aufbauen, welche sich in den verbleibenden Spielen bis zu Winterpause beim 1. FC Nürnberg und dem SV Sandhausen nicht verstecken muss.

Bilder: Sebastian Schulten