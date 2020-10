(Bild: Finja Schulze)

(Bild: Mirjam Stein)

(Bild: Finja Schulze)

(Bild: Gesa Butenschön)

(Bild: Mirjam Stein)

Herbstzeit ist Bastelzeit und was eignet sich dafür besser als Kürbisse? Genau: nichts! Auch wir haben uns Gedanken über unsere Deko gemacht. Bei Einigen ist etwas zu Essen draus geworden. Aber so schick, wie das aussieht, ist es ja auch irgendwie eine herbstliche Deko

Redakteurin Mirjam

Halloweendeko für Bastelmuffel

Dieses Kürbislicht ist eine einfache Bastelidee für jeden, der zwei linke Hände oder einfach wenig Lust hat, zu basteln.

Material:

Teelichter

möglichst flache Zierkürbisse

kleine Beeren, zum Beispiel Mehlbeeren oder Zieräpfel

Zahnstocher oder kleine Nägel

Schere oder Zange

Hammer (je nach dem, wie wehrhaft der Kürbis ist)

Anleitung:

1. Damit das Teelicht sicheroben drauf sitzen kann, mussdie Oberfläche möglichst gerade sein. Also muss der Stiel weg.

2. Nun müssen die Beeren kreisförmig auf dem Kürbis befestigt werden, sodass ein Teelicht hineinpasst. Dazu teilt man den Zahnstocher in kleine Stücke und pikst sie nacheinander in den Kürbis. Um sie im richtigen Abstand zu platzieren, hilft es, direkt eine Beere draufzusetzen. Nicht vergessen, zwischendurch zu gucken, ob für das Teelicht genug Platz ist.

3. Für eine schöne Tischdeko ein paar unbearbeitete Zierkürbisse und einzelne Beeren liebevoll rundherum anordnen. So lassen sich mühelos schöne Momente in einer herbstlichen Atmosphäre genießen.

(Bild: Mirjam Stein)

Redakteurin Sophia

Pumpkin Spice Latte

Der Pumpkin Spice Latte, oder kurz PSL, ist eine Kreation der amerikanischen Kaffeehauskette Starbucks. Er besteht aus Espresso, Milch, verschiedenen Gewürzen, Zucker, Sahne und somit auch rund 380 Kalorien. Nicht enthalten ist: irgendeine Form von Kürbis. 2003 erstmals auf den Markt gebracht, entwickelte er sich mit den Jahren zu einem regelrechten Lebensgefühl: für die einen ist er ein mit Sehnsucht erwarteter, lecker-würziger Vorbote auf den Herbst. Für die anderen ist genau die Tatsache, ein extrem zuckriges Getränk zu einem hohen Preis als Lifestyle zu vermarkten, Kapitalismus in seiner hässlichen, kürbisorangenen Form. Vielleicht verdankt das Getränk seine Bekanntheit aber auch genau dieser Debatte. Übrigens: Auch Kaffee-Trends sind nicht für die Ewigkeit. Es könnte sein, dass der PSL bald durch den Maple Pecan Latte vom Thron gestoßen wird. Alle, die nun neugierig sind, können den Pumpkin Spice Latte einfach zuhause nachmachen und dabei Geld und Kalorien sparen:

Für die Gewürzmischung:

4 EL Zimt

4 TL Muskatpulver

4 TL Ingwerpulver

3 TL Nelkenpulver

Für den Latte:

Agavensirup

Espresso

Milch

Zubereitung:

Latte Macchiato wie gewohnt zubereiten, die Gewürze nach Belieben mit einmischen – Happy Herbst!

(Bild: Finja Schulze)

Layouterin Laura

Kürbisbrot

Es ist vielleicht keine polarisierende Meinung, aber trotzdem: Ich mag den Herbst. Ich würde sogar sagen, er ist meine Lieblingsjahreszeit. Deshalb begeistere ich mich auch für alles, was zum Herbst-Feeling beiträgt, wie zum Beispiel Kürbisbrot. Das ist nicht nur herrlich-halloween-orange anzusehen, sondern kann auch vielfältig zubereitet und verzehrt werden: ob warm oder kalt, süß oder herzhaft – Kürbisbrot ist einfach lecker. Da meinen Kollegen das Kürbisbrot schonmal geschmeckt hat, werde ich es bald auch für meine Oma backen. So gut ist es! Und leicht herzustellen:

Zutaten:

300 g Kürbis

125 ml Wasser

125 ml Milch

1 EL Margarine

500 g Mehl

2 EL Zucker

1 TL Salz

1 Pck. Tockenhefe

etwas Fett für die Form

Zubereitung:

1. Den geschälten Kürbis im Wasser kochen, dann abgießen und pürieren.

2. Milch und Margarine unter die Kürbismasse rühren. Danach mit einem Mixer das Mehl, Zucker, Salz und Hefe unterkneten. Nun den Teig ca. 30 Minuten gehen lassen.

3. Den Teig in eine gefetteteKastenkuchenform geben, in den kalten Ofen stellen und bei 170 °C ca. 40-50 Min. backen.

(Bild: Gesa Butenschön)

Mediaberaterin Gesa

Meine Kürbissuppe

Ich liebe es, wenn der Herbst anbricht und auf dem Wochenmarkt am Blücher überall dicke, runde Kürbisse getürmt sind. Dann ist es sofort Zeit für mich, die erste Kürbissuppe des Jahres zu kochen.

Das Gute an der Suppe ist: Sie kommt mit wenigen Zutaten aus, ist schnell zubereitet, wärmt von innen und ist auch noch kalorienarm.

Der einzige Haken ist eigentlich immer der Messerkampf mit dem großen Hokkaido. Man braucht schon viel Kraft und Geduld, bis der Kürbis in Kleinteile zerlegt ist, aber immerhin muss ein Hokkaido nicht geschält werden. Und so funktioniert mein Rezept:

Zutaten:

1 Hokkaido-Kürbis

2 Zwiebeln

2 Möhren

Gemüsebrühe

Salz + Pfeffer + Chili

etwas Crème Fraîche

Zubereitung:

1. Die Zwiebeln und Möhren schälen und in grobe Stücke schneiden. Den Kürbis klein schneiden und aushöhlen. Alles in einem großen Topf in Öl anbraten und dann mit Gemüsebrühe ablöschen. Die Brühe sollte die Kürbismenge gerade eben bedecken.

2. Das Ganze nun ca. 15 Minuten köcheln lassen, bis der Kürbis so weich ist, dass man ihn gut mit dem Pürierstab bearbeiten kann. Achtung: Den Herd etwas runterstellen oder den Topf kurz vom Herd nehmen, es besteht Spritzgefahr! Nun stellt man schnell fest, ob noch etwas Flüssigkeit fehlt. Dann gerne noch etwas Brühe nachgießen, bis die Konsistenz schön flüssig ist.

3. Ordentlich Salz, Pfeffer und Chili hinzufügen und abschmecken. Zum Servieren mit etwas Crème Fraîche verfeinern.

Tipp: Bei mir gab es frisches Brot vom Holzofenbäcker dazu.

(Bild: Mirjam Stein)

Mediaberaterin Svea

Kürbisfreunde für gruselige Zeiten

Für mich ist der gesamte Oktober Halloween-Zeit. Mit der passenden Musik-Playlist, Filmen, Büchern, Deko und so weiter. Das volle Programm eben. Da ich aber auch ein kleiner Angsthase bin, brauche ich mentale Unterstützung bei so viel schaurig-düsterer Stimmung. Die Lösung: mit Kulleraugen ist alles gleich weniger gruselig! Also bin ich ein paar Zierkürbissen zu Leibe gerückt. Mit Kulleraugen, Kleber und Accessoires werden aus einfachen Kürbissen die perfekten Begleiter für jede düstere Lesestunde und jeden Gruselfilm-Marathon. Perfekte Halloween-Deko für Angsthasen mit wenig Bastelbegabung.

Material:

Zierkürbisse in diversen Farben und Größen

Kulleraugen in verschiedenen Größen

Accessoires, zum Beispiel Spinne, Hexenhut oder ähnliches

Sekundenkleber

Anleitung:

1. Austesten, an welcher Position die Augen den besten Gesichtsausdruck bringen

2. Augen festkleben (optimalerweise nur die Augen, nicht den eigenen Finger)

3. Wahlweise Deko festkleben oder anderweitig befestigen

4. Kürbisse als Herde in der Wohnung platzieren oder einzeln verteilen