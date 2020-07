Imbiss schließt wegen Corona

0

In einem Kieler Imbiss sind mehrere Mitarbeiter*innen positiv auf Corona getestet worden. Zwei davon leben in Kiel, weitere kommen aus Plön, Hamburg und Pinneberg.

Das gesamte Personal befindet sich in Quarantäne und der Imbiss wurde vom Betreiber bei Auftreten der ersten Fälle sofort geschlossen. Das Gesundheitsamt ermittelt weitere eventuelle Kontaktpersonen und überprüft die Gästelisten.



Aktuell sind damit 12 Kieler*innen infiziert. Seit dem 10. März 2020 wurden so in Kiel 308 Infektionen gemeldet. Darunter waren 172 Frauen und 136 Männer. Der jüngste Patient war ein Jahr alt, der älteste 91. Der Altersdurchschnitt liegt bei 47 Jahren.



65 Personen befinden sich derzeit in Quarantäne.

Zehn Kielerinnen und Kieler werden als Verstorbene mit einer COVID-19-Erkankung gezählt.



Weitere Informationen zum Thema Corona in Kiel veröffentlicht die Stadt auf www.kiel.de/coronavirus und auf ihren Social-Media-Kanälen.