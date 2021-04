Unter dem Motto „Solidarität Grenzenlos“ finden dieses Jahr die Wochen gegen Rassismus statt

In diesem Jahr finden die Internationalen Wochen gegen Rassismus vom 15. bis 28. März unter dem Motto „Solidarität. Grenzenlos“ statt.

Gemeinsam mit zahlreichen Kooperationspartner*innen hat das Landesdemokratiezentrum Schleswig-Holstein (LDZ S-H) ein digitales und landesweites Veranstaltungsprogramm organisiert. Verschiedene Formate wie Vorträge, Filmbeiträge, Workshops für alle Altersklassen, Ausstellungen sowie Lesungen verfolgen dabei ein gemeinsames Ziel: Rassismus als Thema für jede und jeden Einzelne*n in den Fokus rücken und zum Nachdenken und Handeln anregen. Vor diesem Hintergrund eröffnet das LDZ S-H am 15. März um 16 Uhr die digitale Veranstaltungsreihe mit einem Vortrag zu Alltagsrassismus als gesamtgesellschaftliche Herausforderung und schafft damit den Auftakt für die gesamte Veranstaltungsreihe in Schleswig-Holstein. Nach der offiziellen Begrüßung durch Innenministerin Frau Dr. Sabine Sütterlin-Waack folgt der themenbezogene Fachvortrag der Referentin Karima Popal-Akhzarati mit einer anschließenden Diskussion.

Die Eröffnungsveranstaltung richtet sich ebenso wie der Großteil der Veranstaltungsangebote an alle Interessierten in Schleswig-Holstein. Ergänzend dazu werden pädagogische Fachkräfte, junge Menschen und vor allem Betroffene und Mulitplikator*innen durch weitere spezifische Angebote angesprochen. Alle Angebote sind kostenfrei und können im digitalen Veranstaltungsprogramm unter www.ldz-sh.de abgerufen werden. Die Veranstaltenden bitten jeweils um Anmeldung. Es warten zwei spannende, erkenntnisreiche und solidarische Wochen! Lasst uns alle gemeinsam ein Zeichen gegen Rassismus setzen und Solidarität mit den Betroffenen ausdrücken!

