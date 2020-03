Jede Menge Vorfreude

Mehr Platz zum Schnacken bietet der Internationale Markt (Bild: Lh Kiel/Bodo Quante)

Mit den coolen Souvenirs ist die Wartezeit nicht mehr ganz so lang (Bild: Lh Kiel/Alexandra Brecht)

Vom 20. bis zum 28. Juni findet wieder die Kieler Woche statt. Das ist euch noch zu lange hin? Dann könnt ihr euch jetzt die Wartezeit versüßen.

Internationaler Markt

In seinem 43. Jahr kehrt der Internationale Markt – dank einer konstruktiven Feedbackrunde mit Partnern innerhalb eines Workshops – zu seinen Wurzeln zurück und legt den Marktplatz rund um die olympische Feuersäule frei. Dort entsteht für die Besucher ein Markt der Begegnungen. Um Platz zu schaffen, rückt das Technikzelt für die Rathausbühne hinter die Feuersäule und vergrößert damit den Platz für die Zuschauer. Für das Päuschen zwischendurch finden die Gäste gemütliche Sitzgelegenheiten aus Holz und auch zum Essen gibt es mehr Platz. An Holztafeln mit Bänken kann ausgiebig geschlemmt werden – und bei der großen Auswahl auf dem Internationalen Markt findet jeder etwas für sich. 33 Länder nehmen in diesem Jahr teil. Mit dabei ist zum ersten Mal auch Deutschland. Ein altes Holzschiff steht bereit für eine kulinarische Bierreise durch die Hansestädte Deutschlands. Außerdem gibt es allerlei Wissenswertes über die Herstellung der Biere, Vorführungen eines Seiler und ein Shanty-Chor sorgt mit Seemannsliedern für gute Stimmung. Für die Kieler Woche 2020 kehrt Kamerun auf den Internationalen Markt zurück mit exotischen Getränken und Speisen, die frisch aus Kamerun importiert werden.

Coole Souvenirs für kalte Tage

Vorfreude ist ja bekanntlich die schönste Freude. Mit den bunten Kieler-Woche-Souvenirs der limitierten Winter-Edition macht diese Zeit noch mehr Spaß. Startet euren Tag zum Beispiel mit einem Tee oder Kaffee aus dem Kieler-Woche-Kaffeebecher für 14,90 Euro gesüßt mit dem leckeren Kieler-Woche-Honig ab 3,50 Euro. Ein dekorativer Hingucker sind die verspielten Kieler-Woche-Untersetzer ab 6,95 Euro, die sich individuell zusammenstellen lassen. An kalten ungemütlichen Tagen sind die Kieler-Woche-Fleecedecke für 27,90 Euro und die Kieler-Woche-Windlichter aus alten Seekarten für 12 Euro, welche von Hand gefertigt werden, eure liebsten Begleiter. Das farbenfrohe Design des Baseler Grafikers Jiri Oplatek schmückt bereits die Postkarten, Aufkleber und die Souvenirs der Winter-Edition und kapert bis hin zur Kieler Woche 2020 (20. bis 28. Juni) die ganze Stadt mit seinen bunten Motiven. Alle Souvenirs sind erhältlich bei der Tourist-Information im Neuen Rathaus, in der Schalterhalle der Kieler Nachrichten und ganz neu auch im Kosmos Store by opencampus.sh in der Holstenstraße 76, sowie online unter www.kiel-souvenirs.de/250-kieler-woche. Einen Überblick über die Souvenirs gibt es unter www.kieler-woche.de/souvenirs.