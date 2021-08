(Bild: Foto: contrastwerkstatt / Adobe Stock)

Im Dezember soll wieder die jährliche Jugendsportler*innenehrung stattfinden und Kieler Sportvereine können bis zum 15. Oktober Vorschläge einreichen.

2021 war ein erneut schwieriges Jahr für den sportlichen Wettkampf, trotzdem sollen junge Sportler*innen für ihre herausragenden Leistungen geehrt werden. Voraussetzung für eine Nominierung ist der Wohnsitz in Kiel oder eine Mitgliedschaft in einem Verein des Sportverbandes Kiel. Sportler*innen zwischen 14 und 18 Jahre, die in den letzten 12 Monaten an einer Welt- oder Europameisterschaft teilgenommen haben, können ausgezeichnet werden. Wer bei Deutschen Meisterschaften auf dem Siegertreppchen stand, Nord-(Ost)deutschen Meisterschaften oder Landesmeisterschaften gewonnen hat, wird außerdem mit Urkunde und Plakette geehrt. Auch Ehrenamtliches Engagement qualifiziert für eine Auszeichnung. Sportvereine sind dazu angehalten, ihre Vorschläge bis zum 15. Oktober beim Amt für Sportförderung (Hopfenstraße 30, 24103 Kiel) einzureichen. Formulare gibt’s unter www.kiel.de/sportlerehrung.