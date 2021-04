Julia Schnetzer (PhD), 1985 in München geboren, erforscht seit Jahren die Mikro- und Makroorganismen des Meeres. Sie studierte Biologie in Köln, an der University of California in Merced sowie am Smithsonian Tropical Research Institute in Panama und promovierte in Mariner Mikrobiologie am Max-Planck-Institut in Bremen. Anlässlich der UNESCO Nations Decade of Ocean Science widmet sich die Wissenschaftlerin nicht nur den neuesten Forschungserkenntnissen und thematisiert die Verschmutzung der Weltmeere, sondern sie zeigt auch, wie wichtig die Erhaltung unseres größten Naturwunders ist und was wir dazu beitragen können.