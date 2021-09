Die Band Watar spielt während der Kieler Woche auf der Bühne im Jugendpark Gaarden. (Bild: Watar)

Die städtischen Jugend- und Mädchen*treffs organisieren gemeinsam mit dem ehrenamtlichen Junge-Bühne-Team am kommenden Samstag, den 11. September ab 17 Uhr einen bunten Konzertabend im Jugendpark Gaarden ein Live-Event.

Die Junge Bühne ist der Ort bei der Kieler Woche, an dem Nachwuchsbands aus der Region Liveerfahrung sammeln können. In diesem Jahr muss das tägliche Programm im Ratsdienergarten noch ausfallen – dafür ist die Junge Bühne (im kleinen Format) am Sonnabend, 11. September, zu Gast auf der neuen Maximilian-Hamann-Bühne im Jugendpark Gaarden, Preetzer Straße 115.



Ab 17 Uhr verbreiten dort vier Bands echtes Junge-Bühne-Flair, darunter das Punkduo Gordon Shumway und die Prog-Metal-Lokalhelden Watar. Zwei weitere Acts bleiben aktuell jedoch noch geheim und sollen die Spannung auf die Veranstaltung noch anheizen. Das Junge-Bühne-Team ist mit Getränken und frischen veganen Waffeln vor Ort und freut sich auf Besucher*innen. Die Veranstaltung ist kostenfrei und draußen, es gelten Abstandsregeln und es gibt eine Kontaktdatenerfassung.



Weitere Informationen gibt es auf Facebook und Instagram unter jungebuehnekiel, im Internet unter www.kiel.de/jugendtreff oder telefonisch bei Christian Klengel unter der Nummer 0151-42210741.