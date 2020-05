Die Stadt Kiel appelliert in diesem Jahr an Personengruppen, den Schrevenpark am Vatertag zu meiden. (Bild: nemke/GettyImages)

Normalerweise ist der Schrevenpark an Himmelfahrt ein beliebter Treffpunkt von Gruppen, die mit Musik, Bier und Grillwurst feiern. Das wird in diesem Jahr in Anbetracht der Corona-Pandemie nicht wie gewohnt möglich sein.

Für viele ist der Vatertag – auch und gerade für Nicht-Väter – ein Synonym für hemmungslose Eskapaden, die nicht selten in großen Gruppen gefeiert werden und bei denen es häufig zu Auseinandersetzungen zwischen den testosteron- und alkoholgetränkten Alpha-„Männchen“ kommt.

Die Stadtverwaltung appelliert nun an das Verantwortungsbewusstsein aller Kieler*innen, auf manche Gewohnheiten zu verzichten. Denn im Park besteht die Möglichkeit, dass die unverändert geltenden Kontakt- und

Abstandsregeln nicht eingehalten werden können. Das gilt für sämtliche Flächen in Kiel, auf denen große Menschenansammlungen möglich sind.

Das Grünflächenamt weist zudem darauf hin, dass in diesem Jahr aufgrund der strengen Hygieneregeln im Schrevenpark keine zusätzlichen Toiletten zur Verfügung gestellt werden können.

Unser Tipp: Flätzt euch mit Kaltgetränken und leckerem Essen in den Garten oder den Balkon (sofern vorhanden) und genießt das tolle Wetter an diesem Tag.