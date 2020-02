0

Nicht alle Kielerinnen und Kieler konnten im Januar bei der Auftaktkonferenz zum Zukunftsdialog „Zwanzig Zweiundvierzich“ im Schwedenkai dabei sein. Deshalb geht „Kiel 2042“ jetzt „on tour“.

Im Holstentörn, in Gaarden und in Mettenhof haben an drei Terminen alle Interessierten die Möglichkeit, sich am Zukunftsdialog zu beteiligen – ganz nach dem Motto „Dein Kiel. Deine Zukunft. Deine Ideen.“

Die Termine im Überblick:

Freitag, 28. Februar: Holstentörn (Höhe Karstadt), von 12 bis 18 Uhr

Mittwoch, 4. März: Vinetaplatz, Ecke Elisabethstraße, von 12 bis 18 Uhr

Donnerstag, 5. März: Einkaufszentrum Mettenhof (vor dem Famila-Markt), Kurt-Schumacher-Platz 4, von 12 bis 18 Uhr

An diesen Tagen können alle Besucherinnen und Besucher ihre zukünftig wichtigen Orte in Kiel auf einer großen Stadtkarte markieren. Außerdem gibt es die Möglichkeit, eigene Ideen einzubringen und ins Gespräch zu kommen.

Darüber hinaus geht der Online-Dialog weiter. Bis zum 9. März sind die Fragestellungen zur Stadt von übermorgen noch geschaltet. Die Ergebnisse dienen als gemeinsame Diskussionsgrundlage im Prozess, zum Beispiel für das am 6. Juni geplante Jugendparlament und die im Herbst 2020 vorgesehene Zukunftswerkstatt.