Auch in Bremen gab es die Aktion - sie war die Inspiration, um die Luftballons auch nach Kiel zu holen

Unser Kiel ist bunt – und wir alle wollen, dass es auch so bleibt! Daher haben sich viele Kielerinnen und Kieler, unterschiedliche Läden, Lokale, Betriebe, Klein- und Soloselbständige zusammengetan und möchten mit bunten Luftballons auf sich und ihre Situation aufmerksam machen.

Der zweite Lockdown trifft die meisten von uns noch einmal deutlich härter als der vorherige im Frühjahr 2020. SO auch die vielen Unternehmer*innen und Selbstständigen. „Haben wir damals gehofft, dass die viel beschworene und versprochene unbürokratische Hilfe tatsächlich schnell ankommen würde, so müssen wir doch heute feststellen:

Hier liegt einiges im Argen. Sicher, es gab und gibt stellenweise finanzielle Unterstützung – aber insgesamt scheinen sich Politik und staatliche Institutionen mit kleineren Läden, Lokalen und Betrieben, mit Klein- und Soloselbständigen sehr schwer zu tun“, so Karla Dickreuter von Tofte in der Holtenauer Straße.



Dabei sind viele natürlich glücklich über die tolle Unterstützung und für die Anteilnahme der Kund*innen, Gäste oder auch der Nachbar*innen: „Das freut uns sehr und erhellt uns die Tage. Dafür danke!“ Doch die Substanz erhält das leider nicht. Wir haben Reserven angegriffen und aufgebraucht, Kredite aufgenommen und uns finanziell eingeschränkt. Ohne baldige Hilfe werden wir das aber nicht mehr lange durchhalten können.“



Noch haben sie ein wenig Puste, sagen die Betroffenen. Doch sie wollen auch darauf aufmerksam machen, was unseren Quartieren fehlen könnte, wenn ihnen diese Puste ausgeht. Es wäre trist und grau.



Morgen, am Freitag den 5. März, wird daher die kunterbunte Aktion starten, bei der schon über 25 Läden dabei sind.