Die Landeshauptstadt Kiel hat mit ihrem innovativen „Reverse-Recruiting-Pitch“ in Kooperation mit dem THW Kiel den Deutschen Personalwirtschaftspreis in der Kategorie „Recruiting & Employer Branding“ gewonnen. Dieser Erfolg zeigt Kiels Engagement für moderne Personalstrategien im öffentlichen Dienst.

Die Kieler Stadtverwaltung hat mit ihrem „Reverse-Recruiting-Pitch“ neue Maßstäbe in der Personalgewinnung gesetzt. In Zusammenarbeit mit dem deutschen Handball-Rekordmeister THW Kiel präsentierte sich die Verwaltung auf innovative Weise als attraktive Arbeitgeberin. Dieses Format ermöglichte es potenziellen neuen Mitarbeitenden, die Verwaltung und ihre Zukunftsprojekte in den Bereichen Umweltschutz, Mobilität und Stadtentwicklung hautnah zu erleben.

Fachkräftemangel kreativ begegnet

Kiel steht, wie viele andere Städte, vor der Herausforderung des Fachkräftemangels, insbesondere bei Ingenieur*innen. Anstatt klassischer Stellenausschreibungen wählte Kiel einen frischen Ansatz und nutzte die Reichweite des THW Kiel, um sich als attraktiver Arbeitgeber zu präsentieren. Der Erfolg des Projekts zeigt, dass Innovationsgeist und Teamwork im öffentlichen Dienst auf höchstem Niveau gelebt werden können.

Vorbildcharakter für die Zukunft

Der „Reverse-Recruiting-Pitch“ ist nicht nur ein innovatives, sondern auch ein richtungsweisendes Format für die Zukunft des Recruitings im öffentlichen Dienst. Stadtrat Christian Zierau betont, dass die Verwaltung nicht nur verwalten, sondern gestalten wolle. Der Gewinn des Deutschen Personalwirtschaftspreises ist ein Beweis für das erfolgreiche Umsetzen dieser Philosophie und verleiht dem Team in Kiel zusätzlichen Rückenwind für zukünftige Projekte.