Fast so feierlich wie die Oscars: Am 5. Juni wurde das erste Mal nach fünf Jahren wieder der Service Award an Kieler Betriebe mit dem besten Service verliehen. Bei einem Siegerunternehmen war der Jubel besonders laut.

Lange hat die Veranstaltung durch die Coronapandemie nicht stattgefunden, nun war es endlich wieder so weit: Am Mittwochabend, dem 5. Juni, hat die Stadt sechs Kieler Unternehmen mit dem Service Award „Fiete“ ausgezeichnet. Die feierliche Verleihung fand im Kulturforum statt und wurde von Björn Donner moderiert.

So lief die Abstimmung für den Service Award ab

Insgesamt nahmen 78 Betriebe aus Kiel und Umgebung teil. Vom 25. März bis 28. April hatten Kieler*innen Zeit, für ihren teilnehmenden Lieblingsbetrieb abzustimmen. Stolze 11.191 Bewertungen gingen online oder per Post ein. Das Kieler Institut für Tourismus- und Bäderforschung in Nordeuropa (NIT) wertete die Daten anschließend aus. Entscheidend war dabei nicht die Quantität, sondern die Qualität der Bewertungen. Die Ergebnisse sprechen für sich: Im Durchschnitt erreichten die Teilnehmenden über alle Kategorien hinweg ein großartiges Ergebnis von 9,59 von 10 möglichen Punkten.

„Nichts ist wichtiger als der Mensch. Nichts ist wichtiger als der Dienst am Mensch. Dafür stehen hier alle teilnehmenden Unternehmen. Deshalb bin ich hier“, sagte Dr. Bettina Bunge, Geschäftsführerin der TA.SH und Laudatorin beim Service Award 2024.

Diese Betriebe gewannen den Service Award 2024

In sechs Kategorien konnten Unternehmen einen silbernen Fiete gewinnen: Einzelhandel, Gastronomie, Gesundheit, Handwerk, Tourismus/Kultur/Freizeit sowie Weitere Dienstleistungen. Darüber hinaus durfte sich ein Unternehmen unabhängig von einer Teilnahme am Service Award über den Jurypreis freuen. Dieser wurde gemeinsam vom Fiete Club und Kiel-Marketing verliehen.

And the winner is…

In der Kategorie Einzelhandel war das Interesse, wer den ersten Platz belegt, besonders groß. Insgesamt 21 Unternehmen – so viel wie in keiner anderen Branche – nahmen teil. Auch die Kieler*innen unterstützten ihre Lieblingsbetriebe im Einzelhandel besonders rege mit über 3000 eingehenden Bewertungen. Am Ende durfte sich Weinhaus Tiemann mit einer durchschnittlichen Bewertung von 9,84 Punkten über Platz 1 freuen. Inhaberin Birgit Tiemann und ihr Team wurden bei tosendem Applaus und Standing Ovations auf die Bühne gerufen. Der zweite Platz ging an Wolle & Wunder, der dritte Platz an die TragBar. Beide wurden mit Urkunden bedacht.

Als Gastronomiebetrieb mit der besten Serviceleistung wurde das Café Niehaus ausgezeichnet. Platz 2 und 3 belegten Al Gambero und Zantopps. In der Kategorie Gesundheit setze sich die Central Apotheke an die Spitze ab, dicht gefolgt von der Medica Apotheke auf Platz 2 und dem Kieler Institut für Trainingstherapie auf Platz 3. Eine wichtige Branche ist auch das Handwerk, wie Laudator Maximilian Schay von Küstenrad betonte. Hier konnte sich Queen’s als Gewinner des Service Awards durchsetzen. Den zweiten Platz belegte hairDRESS by Antje. Auf Platz drei landete das HANDWERK Kosmetikinstitut.

In der Kategorie Tourismus/Kultur/Freizeit nahm eine bunte Mischung an Unternehmen teil. Letztendlich konnte sich First Klaas Training den silbernen Fiete sichern. Ebenfalls auf das Treppchen schaffte es Tanzschule Gemind. Platz drei sicherte sich Theaterfrachter Lore & Lay. Unternehmen, die in den übrigen Kategorien thematisch nicht hineinpassen, konnten unter Weitere Dienstleistungen an der Verleihung teilnehmen. Hier ergatterte das WAX CABINET den ersten Platz. Über Urkunden konnten sich Jörgen Petersen & Sohn auf Platz 2 und Förde Campus auf Platz drei freuen.

Jurypreis vom Fiete Club und Kiel-Marketing

Besonders überrascht über ihren Sieg wirkten Marlen Heinemann und Maria Muhs vom mmhio. Sie gewannen den Jurypreis und bekamen ebenfalls einen silbern schimmernden Matrosen überreicht. In diesem Jahr hatte die Jury vor allem Betriebe berücksichtigt, die sich durch ihr Engagement in der Nachhaltigkeit hervorgetan haben. Das Café und Bistro gegenüber der Muthesius Hochschule hatte hier die Nase vorn.