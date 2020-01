(Bild: BrianAJackson / iStock / Getty Images Plus)

0

Gesucht sind Sportlerinnen und Sportler, die 2019 herausragende Leistungen vollbracht, Rekorde aufgestellt oder durch ihre Leistungen öffentliche Anerkennung erworben haben

Mitte März ehrt die Landeshauptstadt Kiel erwachsene Athletinnen und Athleten für hervorragende sportliche Leistungen im Jahr 2019. Kieler Sportvereine und Fachverbände sind jetzt aufgerufen, entsprechende Vorschläge einzureichen.



Für die Sportlerehrung kommen Athletinnen und Athleten in Frage, die 2019 bei Deutschen Meisterschaften Erste wurden oder bei Welt- oder Europameisterschaften beziehungsweise vergleichbaren Europa- oder Weltcupkämpfen erste bis dritte Plätze belegten. Juniorenmeisterschaften und Jugendmeisterschaften sind von dieser Regelung ausgeschlossen. Außerdem können Sportlerinnen und Sportler vorgeschlagen werden, die Weltrekorde, Europarekorde oder Deutsche Rekorde aufgestellt haben. Eine gewonnene Olympiamedaille wäre auch ein Kriterium, aber 2019 fanden ja keine Olympischen Spiele statt.



Aktive Sportlerinnen und Sportler ohne Titel und Medaillen können ebenfalls geehrt werden, wenn sie in ihrer Disziplin besondere Anerkennung durch die Öffentlichkeit erworben haben.



Die für die Ehrung ausschlaggebenden Leistungen sollen nicht länger als zwölf Monate zurückliegen. Die Sportlerinnen und Sportler müssen in Kiel wohnen oder einem Verein angehören, der Mitglied im Sportverband Kiel ist.



Vorschläge für die Sportlerehrung können bis zum 26. Januar 2020 bei der Landeshauptstadt Kiel, Amt für Sportförderung, Fleethörn 18, 24103 Kiel, eingereicht werden. Vorschlagsformulare sind dort erhältlich, werden durch den Sportverband Kiel verteilt und können im Internet heruntergeladen werden auf www.kiel.de/sportlerehrung.



Fragen zur Sportlerehrung beantworten die Mitarbeiter des Amtes für Sportförderung unter Tel.: (0431) 901 31 77.