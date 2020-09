Kiel zwischen Meeresliebe und Mikroplastik

Im September geht es in die nächste Runde des Müllsammelns mit Ocean Summit (Bild: Ocean Summit)

Es geht weiter im vielseitigen Programm für den Meeresschutz in Kiel: Der Ocean Summit lädt im September erfahrene wie angehende Meeresschützer*innen ein zum “Meereshelden Vortrag” in die Pumpe, zur zweiten Müllsammelaktion am Skagerrakufer, einem Vortrag beim MUDDI MARKT sowie zum Workshop “Mikroplastik in der Kieler Förde”.

Müll sammeln für die Meere

Im Juli sammelte der Ocean Summit gemeinsam mit One Earth One Ocean in nur drei Stunden und entlang von nur 250 Metern Strand über 500 Kilo Müll in Friedrichsort. Am 12. September geht es nun in die Fortsetzung der Müllsammelaktion am Skagerrakufer und Kieler*innen allen Alters sind herzlich dazu eingeladen, mit anzupacken.

Die Kieler Woche kann mehr

Weiterer Meeresinput erwartet Kiel am selben Tag ab 14.30 Uhr bei einem Ocean Summit Workshop zur Meereskrise auf dem MUDDI Markt der Möglichkeiten anlässlich der alternativen Kieler Woche 2020.

Mit Emotionen für den Meeresschutz

Am Tag zuvor dürfen sich Meeresliebhaber*innen auf einen Vortrag des Meeresschützers Christian Weigand freuen. Umweltökonom Weigand von Blue Awareness hat sich vorgenommen, Menschen vor allem über Emotionen für den Schutz der Meere zu begeistern.

Gemeinsam gegen Mikroplastik

Ende September wiederum soll Kiel quasi unter dem Mikroskop betrachtet werden. Am 26. September gibt es von Ocean Summit gemeinsam mit “Kiel Kann Mehr” und dem Kieler Tag der Stadtnatur den Workshop “Mikroplastik in der Kieler Förde”.



Die Ocean Summit-Veranstaltungen im September im Überblick

Helden der Meere – Vortrag von Christian Weigand / Blue Awareness

Freitag, 11. September 2020, 19.30 Uhr, Pumpe Kiel

Begrenzte Teilnehmer*innenzahl, Anmeldung unter teilnehmer@ocean-summit.de

____________

2. Müllsammelaktion von One Earth One Ocean, BUND und Ocean Summit

Samstag, 12. September, ab 11 Uhr, Skagerrakufer Kiel-Friedrichsort

____________

Die Meereskrise – Workshop von Peter Wiebe / Ocean Summit

Samstag, 12. September 14.30 - 16 Uhr MUDDI Markt der Möglichkeiten, Rathausplatz Kiel

____________

Mikroplastik in der Kieler Förde – Workshop

mit Stefanie Sudhaus / Ocean Summit und Mark Lenz / Geomar

Samstag, 26. September 2020, 11 Uhr, Haus 1 im Anscharpark und Tirpitzmole

Ausrichter: “Kiel kann mehr” Festival, Kieler Tag der Stadtnatur und Ocean Summit