Von Latte Macchiatto-Genuss bis zur krossen Pizza mit Meerblick – mit der Öffnung der Außengastronomie kommt auch die Lebensfreude zurück. Wir zeigen euch, wer wo, wie und unter welchen Voraussetzungen öffnet.

Sandhafen

(Bild: Finn Kainoa)

Was macht das Verweilen so besonders? Der SANDHAFEN ist Deutschlands einzige komplett schwimmende Strandbar. Bei der 500 Quadratmeter großen, mit Sand aufgefüllten Strandbar kann man bei guten Drinks oder hausgemachten Limonaden die Atmosphäre genießen und echte Urlaubsgefühle in der Stadt erleben. Der SANDHAFEN liegt an der Blücherbrücke, von hier hat man den wohl besten Blick auf die Kieler Skyline. Das Konzept überzeugt mit entspanntem Ambiente aus Holz, Palmen und tollen Produkten von Snacks bis hin zu leckeren Drinks. Außerdem finden hier regelmäßig coole Veranstaltungen mit DJs und Künstler*innen statt. Auf dem Laufenden bleibt ihr am besten via Instagram @sandhafen.

Öffnungszeiten: So–Do von 12–24 Uhr, Fr+Sa von 12–02 Uhr |

Außenbereich: Sand, teilweise überdacht und beheizt |

Reservierung: nicht notwendig | www.sandhafen.de

Deck 8

WAS MACHT DAS VERWEILEN SO BESONDERS?

Über den Dächern Kiels die Seele baumeln lassen, das geht endlich wieder auf der Dachterrasse des ATLANTIC Hotels. Besonders gut schmeckt der Pink Peach Cocktail oder der Limoncello Sprizz, da kommen Frühlingsgefühle auf! Bei gutem Wetter sind die Gäste herzlich willkommen den spektakulären Blick zu genießen und sich köstliche Drinks und Snacks aus der Küche schmecken zu lassen. Die Corona-Regeln werden eingehalten und die Kontaktdaten mittels Luca-App oder in Schriftform registriert. Reserviert wird für den jeweiligen Tag, langfristige Reservierungen werden aufgrund des Wetters nicht angenommen. Also seid schnell, sobald die Sonne rauskommt!

Öffnungszeiten: Mo–Sa von 16 – 21.30 Uhr, mit kreativen Cocktails, einem Frischgezapften und auch

ein paar Leckereien aus der Küche (bis 21.00 Uhr) |

Außenbereich: wunderschöne Dachterrasse mit bestem Blick |

Reservierung: telefonisch (0431) 37 49 95 95, für den jeweiligen Tag | www.restaurant-pier16.de

KIEK UT

WAS MACHT DAS VERWEILEN SO BESONDERS?

Auf der Terrasse des Kiek ut könnt ihr Speisen und Getränke in entspannter Atmosphäre genießen und euren Blick von der Kitzeberger Bucht aus über die Förde schweifen lassen. Wenn ihr lieber direkt am Strand die Seele baumeln lassen möchtet, holt ihr euch euren Kaffee oder Sundowner gleich nebenan beim Pick-up-Service, an dem es Eis, Currywurst, Pommes und andere leckere Kleinigkeiten gibt. Hier könnt ihr auch die À-la-Carte-Speisen des Restaurants auf Vorbestellung abholen. Die frische Kiek-ut-Küche bietet in altbewährter Manier zum Beispiel hausgemachte Fischsuppe, Pasta-Variationen, Bowls, Salate und Currys. Corona-Regeln sind Gebot, Registrierung mit der Luca-App möglich.

Öffnungszeiten: Mo – So von 11–20 Uhr |

Außenbereich: teilweise überdacht |

www.kiekut.restaurant.de

STRANDHOTEL STRANDE

WAS MACHT DAS VERWEILEN SO BESONDERS?

Endlich darf das Strandhotel seine schöne Terrasse wieder öffnen. Die Öffnungszeiten richten sich nach Wetterlage, gern ist abends auch längeres Sitzen möglich. Es gibt den ganzen Tag hausgemachten Kuchen, Eis von Giovanni L. und eine Auswahl regionaler Speisen, unter anderem frischen deutschen Spargel. Außerdem bietet

das Hotel ein leckeres Picknick am Strand an und stellt dazu einen reichhaltigen Picknickkorb für 15 Euro pro Person inklusive Getränke zusammen. Bitte mit Vorreservierung. Ein Highlight für Wasserratten: Das eigene Strandhotel-Motorboot (führerscheinfrei) und SUPs können hier direkt geliehen werden. Weitere Infos dazu findet ihr auf der Homepage.

Öffnungszeiten: Mo – So von 12 –19 Uhr | Außenbereich: teilweise überdacht |

Reservierung: nicht notwendig |

www.strandhotel.de

MANGO‘S

WAS MACHT DAS VERWEILEN SO BESONDERS?

Direkt auf dem alten Markt im Herzen der Kieler Altstadt findet ihr das Mango‘s. Jetzt, wenn die warmen Temperaturen ins Freie locken, lädt besonders die große Sonnenterrasse auf einen Cocktail ein. Geschulte Barkeeper kreieren in der eigenen Cocktailbar euren Lieblingscocktail für einen entspannten Aufenthalt. Darüber

hinaus serviert euch das Team hauseigene Spezialitäten vom knackigen Salat über eine große Burgerauswahl bis zur Pizza. Die geht ja bekanntlich immer. Kleiner Tipp: Ab 16 Uhr ist Happy Hour im Mango‘s! Dann kosten fast alle Cocktails nur 5 Euro! Schafft also erst die Grundlage, dann steht einem unbeschwerten Abend nichts mehr im Wege.

Öffnungszeiten: Mo–So von 11.30–21.30 Uhr |

Außenbereich: teilweise überdacht und beheizt |

Reservierung: telefonisch (0431) 962 28) | www.mangos-kiel.de

CASA TRIPALDI

WAS MACHT DAS VERWEILEN SO BESONDERS?

Die Terrasse des Casa Tripaldi hat geöffnet – endlich wieder authentisch italienisch schlemmen! Kein Wunder, denn als waschechte Italiener*innen geben sie sich vor Ort natürlich besonders Mühe, was die Küche betrifft. Am Hafen von Laboe verwöhnt das Team euch mit original italienischer Küche, von Antipasti über fangfrischen Fisch und exzellentem Fleisch bis hin zu leckerer Pasta und knuspriger Steinofenpizza. Dazu gibt‘s einen atemberaubenden Blick aufs Wasser, viel Gastfreundschaft und eine große Portion Herzlichkeit. PS: Im Feinkostladen gibt es erlesene Weine, besondere Käsesorten, originalen Parmaschinken und mehr. Und bald findet ihr diese Leckereien auch im neuen Online-Shop.

Öffnungszeiten: Mo–So von 12–21 Uhr |

Außenbereich: teilweise überdacht, circa 200 Sitzplätze |

Reservierung: telefonisch (04343) 424 20 | www.casa-tripaldi.de

DEAN&DAVID

WAS MACHT DAS VERWEILEN SO BESONDERS?

dean&david steht für Frische, Qualität und Verantwortungsbewusstsein, für gesunde Lebensmittel, hochwertige Zutaten und nachhaltigen Konsum. Salate, Bowls, Currys oder zum Beispiel frisch gepresste Säfte und Smoothies verbinden dabei Genuss und Qualität mit gesunder Ernährung. Das Geheimnis von dean&david liegt dabei im Detail. Denn es werden nur qualitativ hochwertige Zutaten verarbeitet, die weder Geschmacksverstärker noch Farb- oder Konservierungsstoffe enthalten – einfaches, gesundes, von Hand zubereitetes Essen! Für die Gäste bedeutet das ehrlichen Genuss und Essen, das nicht nur gut schmeckt, sondern sich auch gut anfühlt. Einfach sorgenfreies Genießen, eben ganz nach dem Motto: WE CARE – YOU EAT! Genießen könnt ihr das leckere Angebot auf der großzügigen Sonnenterrasse direkt am Bootshafen. Hier stehen ausreichend Außenplätze mit vorgeschriebenen Abständen zur Verfügung, sodass ihr sorgenfreiin der Sonne oder wenn sogar nötig unter dem Sonnenschirm genießen könnt. Schaut vorbei!

Übrigens: Mit der dean&david APP aus den offiziellen App-Stores könnt ihr direkt Vorbestellen und bezahlen – so könnt ihr es euch ohne Anstellen und Wartezeit in der Sonne gemütlich machen. Vor Ort Essen, abholen oder liefern lassen. In der App ist alles möglich.

Öffnungszeiten: Mo–Sa von 11.30–20 Uhr, So von 15–20 Uhr |

Außenbereich: großräumige Außenfläche direkt am Bootshafen, teils mit Sonnenschirmen überdacht |

Reservierung: telefonisch (0431) 56 01 35 63 oder per dean&david App |

www.deananddavid.de/kiel-wall

ZANTOPPS SOMMERHAUS, FÄHRHAUS UND FREISCHWIMMER

WAS MACHT DAS VERWEILEN SO BESONDERS?

Ein Tag am Meer: Ankommen, loslassen und Urlaubsfeeling genießen. In nordisch strahlen- der Atmosphäre genießt man bei den Zantopps handgemachtes Eis aus ihrer Nordischen Eismanufaktur, coole Drinks, hausgemachten Kuchen, Kaffeespezialitäten und auserwählte Snacks, wie knusprige Flammkuchen, frische Sommer-Bowls oder Nachos.

Ob im Sommerhaus in Heikendorf oder im Mönkeberger Fährhaus – immer steckt man mit den Füßen im weichen Sand und fühlt eine leichte Brise um die Ohren, denn diese beiden Standorte befinden sich direkt am Strand. Dies ist zu Corona-Zeiten natürlich besonders hilfreich, trotzdem werden auch bei Zantopps alle Hygieneregeln eingehalten und das Hygiene- und Registrierkonzept umgesetzt.

Der Eistrailer „Freischwimmer“, der bisher in Laboe stand, schaut nun bald von der anderen Seite rüber aufs Ostufer. Ab Ende Mai findet ihr ihn an der Kiellinie, in der Nähe vom Seehundbecken. Geöffnet ist der Trailer dann täglich, an Bord hat er alle altbewährten Leckereien.

Im gemütlich-stylischen Ambiente fühlt man sich bei den Zantopps sofort wie im Urlaub während man die wundervolle Stimmung genießt, die diese Gastronomie mit absolutem Herzblut ausmacht. Sowohl im Sommerhaus als auch im Fährhaus und dem Freischwimmer ist alles locker und liebevoll verpackt, unkompliziert und geschmackvoll aufbereitet. Denn: Draußen ist das neue Drinnen!

Öffnungszeiten: Mo–So von 10–22 Uhr |

Außenbereich: teilweise überdacht und beheizt |

www.zantopps.de

VAPIANO AN DER HÖRNBRÜCKE

WAS MACHT DAS VERWEILEN SO BESONDERS?

Direkt an der Waterkant gelegen habt ihr hier die Möglichkeit, den Ausblick von der Terrasse direkt auf die Kieler Förde bei frisch gebackener Pizza, hausgemachter Pasta, frischem Salat, leckeren Dolci und erfrischenden Getränken

zu genießen – das ist Vapiano in Kiel! Frische steht hier an erster Stelle. In der Showküche wird jedes Gericht individuell für euch zubereitet. In der Manifattura könnt ihr beobachten, wie Pasta und Dolci entstehen. Ob bei gutem oder schlechtem Wetter, die Schirme und Heizpilze auf den Terrassen schützen euch vor dem launischen Wetter im Norden! Und ein ausgefeiltes Hygienekonzept mit Trennwänden und Desinfektion bietet jedem Gast die nötige Sicherheit.

Öffnungszeiten: täglich von 12–21 Uhr |

Außenbereich: Blick auf den Hafen, 104 Sitzplätze |

Reservierung: nicht möglich |

www.vapiano.de/de/restaurants/kiel-kaistrasse

KOMBÜSE BLÜCHERBRÜCKE

WAS MACHT DAS VERWEILEN SO BESONDERS?

Backfisch, Hering, Fischfrikadelle und Garnelen oder doch lieber ein saftiger Burger und kartoffelige Pommes: das alles findet ihr bei der Kombüse Blücherbrücke. Wie der Name schon sagt, sitzt ihr hier herrlich entspannt auf der Blücherbrücke, mit Blick auf die Förde und die Segelschiffe. Mehr Kiel-Feeling ist kaum möglich. Dazu noch ein erfrischendes Getränk, die Sonne, die auf der Nase kitzelt, und die Welt ist in Ordnung – oder sogar mehr als das. Die Kombüse legt übrigens großen Wert auf Nachhaltigkeit und Regionalität. Wer nach richtig guten Snacks und einem genialen Ausblick sucht, ist hier genau richtig. Kommt vorbei! PS: Auch guten Kaffee und Kuchen findet ihr hier.

Öffnungszeiten: täglich bei gutem Wetter ab 11.30 Uhr |

Außenbereich: mit Fördeblick, circa 20 Sitzplätze |

Reservierung: einfach vorbeikommen | Instagram: @kombuese.bluecherbruecke