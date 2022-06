(Bild: Kai Kokott)

Ab dem 1. Juni können alle Wasserratten täglich von 8 bis 20 Uhr vom Segelcamp an der Kiellinie aus den Sprung ins kühle Nass wagen.

Beaufsichtigt wird der 20 Meter lange Badesteg während der Öffnungszeit vom Team der Kieler Bäder GmbH. Die Nutzung ist kostenlos und Umkleidemöglichkeiten sind in direkter Nähe vorhanden. Ab dem 25. Juni wird auch das Schwimmen vom bisherigen Fähranleger Bellevue wieder möglich sein. So sieht Sommer in der Fördestadt aus!

Mehr Informationen dazu findet ihr unter www.kiel-sailing-city.de.