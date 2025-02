Voller Stolz nahmen die Kieler Brustkrebssprotten ihre Auszeichnung entgegen. (Bild: Kieler BrustkrebsSprotten)

0

Der Deutsche Engagementpreis, auch „Preis der Preise“ für bürgerschaftliches Engagement genannt, ging 2024 nach Kiel! Strahlend nahmen fünf engagierte Frauen der Kieler BrustkrebsSprotten im vergangenen Dezember die Auszeichnung in Berlin entgegen – ein Moment, der ihre unermüdliche Arbeit für junge an Brustkrebs erkrankte Frauen würdigt.

Anzeige

Du bist nicht allein!

Gegründet vor sieben Jahren von betroffenen Frauen für betroffene Frauen, zählt der Verein heute mehr als 150 Mitglieder und bietet eine Plattform für Austausch und Unterstützung Brustkrebsbetroffener – alles ehrenamtlich organisiert. Das Gefühl zu vermitteln, mit der Diagnose nicht allein zu sein, und die Möglichkeit zu schaffen, sich mit anderen Betroffenen auszutauschen, ist das Kernanliegen des Vereins. „Die Diagnose Krebs trifft dich mit voller Wucht und noch mal härter, wenn du mit kleinen Kindern und Karriereplanung mitten im Leben stehst. Ohnmacht und Überforderung machen sich breit. In diesem dunklen Moment gibt es nichts Wertvolleres als Gleichgesinnte, die dich an die Hand nehmen und dich mit eigenem Erfahrungsschatz durch den Therapiedschungel zurück ins Leben lotsen“, so Esther Irmer, Vorsitzende der Selbsthilfeinitiative.

Gemeinsam sind wir stärker!

Zentrales Angebot der BrustkrebsSprotten sind eine Telefonseelsorge und regelmäßige Treffen, die helfen, die Herausforderungen der Krebsdiagnose zu bewältigen. Statt klassischem Stuhlkreis wird Zumba getanzt oder im Matsch gelaufen. „Wir sind laut und wild und voller Lebensfreude und wollen zeigen, dass man sich mit der Erkrankung nicht verstecken muss“, so Esther Irmer. Besonders hervorzuheben ist die zertifizierte OnkoSprotten-Sprechstunde in Kooperation mit dem UKSH.

Direkt nach der Diagnose können Frauen hier aufgefangen und beraten werden, mit dem wichtigen Mehrwert der Selbsterfahrung. Wertvolle Erfahrungsschätze finden sich auch im MUTMACHERINNEN-Buch, das von 24 BrustkrebsSprotten als Quelle der Hoffnung und Orientierung veröffentlicht wurde und durch die MUTSCHENKER-Initiative kostenfrei an brustkrebserkrankte Frauen in Schleswig-Holstein verteilt wird. In der Kategorie „Zusammenhalt leben“ erhielt der Verein den Deutschen Engagementpreis 2024.

„Wir wollen Menschen in anderen Bundesländern inspirieren, ebenfalls Netzwerke für junge brustkrebserkrankte Frauen zu gründen. Der Bedarf ist riesig, gemeinsam sind wir stärker!“