(Bild: Home United)

Im Sportstudio könnt ihr euren Ideenfluss aktiv anregen. (Bild: Home United)

Co-Working, Sport, Gaming, Events und mehr unter einem Dach – 2022 eröffnet das Cross Community Space

Kieler Ding seine Tore.

Könnt ihr euch noch an die Zeiten erinnern, in denen Kaufhäuser die Herzstücke belebter Innenstädte waren? Das hat sich in den vergangenen Jahren stark gewandelt – nicht zuletzt auch durch die Corona-Pandemie. Der Projektentwickler Home United hat nun ein Konzept erstellt, mit dem er öden, leeren Stadtzentren ein Ende setzen will: Zentrale Immobilien werden in urbane Begegnungsstätten transformiert. Den Anfang für diese Idee machten die Home-United-Gründer Tomislav Karajica und sein Team bereits mit dem Hamburger Ding, das 2019 auf St. Pauli eröffnete. Als Nächstes steht die Stadt Kiel auf dem Plan. So beginnen im Herbst die Arbeiten, um die ehemalige Ansons’s Filiale in einen Ort voller Co-Working, Sport, Gaming, Events, Co-Retail und Gastronomie zu verwandeln. Start-ups, Freiberufler*innen und Besucher*innen können hier auf rund 5.000 Quadratmetern gemeinsam arbeiten, kreativ sein und verweilen. Dafür sorgen klassische Büro- und Co-Working-Elemente, Eventflächen und sogar ein Podcaststudio. Außerdem versprechen unter anderem ein modernes Gastronomie- und Einzelhandelskonzept die Kieler Fußgängerzone wiederzubeleben. Insgesamt werden 20 Millionen Euro in das Projekt investiert, damit das Kieler Ding 2022 eröffnen kann.

