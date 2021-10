0

Vom 1. November bis zum 1. Mai 2022 könnt ihr zu vergünstigten Preisen in ausgewählten Hotels an der Kieler Förde übernachten oder diese an Verwandte und Freund*innen weiterempfehlen.

Es darf wieder fremd gekuschelt werden: Die Aktion „Bettenwechsel – Kieler genießen Kieler Hotels“ erfreut sich seit zehn Jahren großer Beliebtheit. Mehr als 7.000 Kielerinnen und Kieler haben seitdem das zeitlich begrenzte Sonderangebot, mit dem man in den Hotels der heimischen Region zu vergünstigten Preisen übernachten kann, genutzt. Die ausgewählten Hotels liegen im Kieler Umland, manche von ihnen mitten in der Innenstadt, andere wiederum überzeugen mit ihrem Wellnessbereich oder wurden erst kürzlich eröffnet. Die Vielfalt ist groß und die Kategorien erstrecken sich über vier Varianten. Ihr könnt aus insgesamt zehn Hotels euer persönliches Wunschhotel auswählen. Je nach Ausstattung reichen die Preise von 34 Euro pro Person bis 62 Euro pro Person inklusive Frühstück und teilweise Wellnessnutzung. Einfach mal abschalten ohne weit fahren zu müssen oder einen ausgedehnten Abend in der City mit anschließender Übernachtung genießen – die Möglichkeiten den „Bettenwechsel“ zu nutzen sind vielfältig und vielleicht auch eine schöne Geschenkidee? Einen Gutschein in Form eines typischen Hotel-Türanhängers erhaltet ihr unter www.kiel-sailing-city.de/bettenwechsel. Hier erfahrt ihr außerdem welche Hotels teilnehmen und alles, was ihr sonst noch so dazu wissen möchtet!