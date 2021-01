9

Während des DFB-Pokalspiels zwischen der KSV Holstein von 1900 und dem FC Bayern München kam es am Mittwochabend zu einem kuriosen Zwischenfall.

Ob es der Nachschub an Getränken war, den eine Frau in der Halbzeitpause der Partie zwischen der KSV und dem FC Bayern lockte, eine Entspannungszigarette aufgrund des nervenaufreibenden Spiels oder das Schnappen nach etwas Frischluft wegen des sauerstoffarmen Wohnzimmers – es gibt einige Motive, welche die Frau des Fußballfans auf den gemeinsamen Balkon in der Lutherstraße lockten.

Fest steht jedoch nur, dass der Mann die mehr oder minder eitlen Bemühungen seiner Frau nicht bemerkt zu haben schien. Dieser schloss und verriegelte die Tür, sodass seine Partnerin nicht wieder in die Wohnung gelangen und in der Eiseskälte ausgesperrt war. Alles Klopfen und Rufen half nichts. Der Mann schien seine Frau weder zu hören noch zu vermissen, sodass diese gezwungen, die Polizei zu alarmieren.

Nachdem die Beamten des 3. Reviers anrückten, erlösten sie die Frau von den Qualen in der Kälte.

Quelle: Polizei Kiel & Plön