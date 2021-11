Drei Kieler Spielplätze rüsten auf

Timo Boss, Bürgermeister von Molfsee, Birger Kupper, Leiter Privatkunden der Kieler Volksbank, Ann-Kathrin Krohn, Leiterin der Kita „3 Könige” und Brit Tümmler, Leiterin Kiga „Kleiner Anker” beim symbolischen Spatenstich für ihre... (Bild: Jesper Ohm)

Die Schecks wurden von allen Versammelten begeistert empfangen. (Bild: Jesper Ohm)

Kieler Kinder, Kita-Leiterinnen und Bürgermeister freuen sich über die Gewinnübergabe der Kieler Volksbank für den Ausbau dreier Spielplätze in Kiel.

Der Spielplatz ist einer der wichtigsten Orte der Kindheit. Hier werden Freundschaften geschmiedet, Kämpfe um Schaufeln ausgetragen und wild in der Gegend herumgetobt. Kaum etwas begeistert und prägt ein Kinderherz mehr. Umso wichtiger also, dass jedes Kind genau das erleben kann.

Eben das sollte nun mit der landesweiten Aktion „Spielen? Aber sicher!” von der Kieler Volksbank verwirklicht werden. Aus den 400 Bewerbungen verschiedenster Spielplatzbesitzer*innen und -betreiber*innen wurden drei Spielplätze für den Raum Kiel ausgesucht, die jeweils 4.000 Euro für den Ausbau bekommen haben.

Bei der Auswahl wurden besonders jene Spielplätze berücksichtigt, die sowohl sanierungsbedürftig als auch einen guten Plan für ihre zukünftigen Projekte vorgelegt haben. Auf dem Spielplatz „Dorfanger” in Molfsee muss zum Beispiel ein neues Holzhäuschen errichtet werden, in Laboe benötigt der Kindergarten „Kleiner Anker” neue Geräte, damit den Kindern mehr und vor allem sicherere Abwechslung beim Toben geboten wird, und bei der evangelischen Kita „3-Könige” ist eine Grünfläche in Planung, die Teile des Sandkastens ablösen soll, damit im Sommer draußen auch gut gepicknickt werden kann.

Deswegen war die Freude nun riesig, als die Schecks von der Kieler Volksbank offiziell in der Kita „3-Könige” an die drei glücklich Auserwählten übergeben werden konnten. Die Projekte sind auch schon in Planung. So ist das kleine Holz-Rathaus für Molfsee bereits bestellt und die Ideen für die Rasenflächen der „3-Könige”, wie auch die Schaukeln und Gerüste für Laboe nehmen Gestalt an. In den kommenden Wochen sollen die Sanierungen durchgeführt werden, sodass sich die Kinder und Leiter alsbald über die neuen Spielgeräte freuen können.