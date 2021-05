Anna Friesinger wechselt vom Schreibtisch ans Redner*innenpult und gastiert in der Public Climate School als Dozentin

Vom 17.05. - 21.05.2021 findet die vierte deutschlandweite Public Climate School statt. Mit Anna Fiesinger aus Kiel berichtet heute Abend eine Meeresbiologiestudentin als Dozentin vom Korallensterben durch den Klimawandel in der Ozeanen.

Eigentlich forscht Anna Friesinger als Studentin am Geomar Kiel für ihre Abschlussarbeit zum Thema Korallensterben. Nun tauscht sie den Schreibtisch gegen das Redner*innenpult aus und lässt alle Interessierten an ihren erschreckenden Erkenntnissen durch den Klimawandel teilhaben.

„Dass Korallen massenweise bleichen und absterben sehen wir seit vielen Jahrzehnten. Die Jahre, in denen die Wassertemperatur über die Toleranzgrenze vieler Korallenarten steigt, folgen jedoch in immer kürzeren Abständen zueinander, sodass den Korallenriffen sich nicht mehr von den Auswirkungen der Klimakrise “, sagt Anna Friesinger.

Eine Woche lang zeigen Studierende wie Anna Fiesinger, wie sie sich die Bildung der Zukunft vorstellen: interaktiv, innovativ und interdisziplinär. Im Vordergrund stehen dabei besonders Themen der nachhaltigen Entwicklung mit dem Schwerpunkt Klimagerechtigkeit. Die Public Climate School ist Teil der BNE-Wochen der Deutschen Unesco Kommission.

Die Online-Angebote sind kostenlos und richten sich an alle Bürger*innen ob jung oder alt, Studentin oder Azubi. Mit der Public Climate School setzen die Studierenden neue Bildungsvarianten des altersübergreifenden digitalen Lernens in die Tat um. Anna Fiesinger lädt Interessierte zu ihrem Vortrag über die Auswirkungen der Klimakrise auf die Ozeane am Montagabend um 19:20 Uhr ein.

