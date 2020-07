Jonas Stolzke (li.) und Maximilian Schay von my Boo (Bild: my Boo GmbH)

Das Kieler Unternehmen my Boo fertigt schon seit mehr als sechs Jahren sozial wie ökologisch nachhaltige Fahrräder aus Bambus. Die Mehrwertsteuersenkung der Bundesregierung nutzt das Unternehmen jetzt und spendet diese eins zu eins an die Schule in Ghana!

Mehrwert dank Mehrwertsteuer

Der Bambus für die Räder wächst in Ghana, wo auch die Produktion der Rahmen erfolgt. Hier arbeitet my Boo mit einem sozialen Projekt zusammen und bekam 2019 dafür den deutschen Nachhaltigkeitspreis. In den letzten Jahren konnten so faire Arbeitsbedingungen etabliert, hunderte Schulstipendien finanziert und im Herbst 2019 sogar eine eigene Schule eröffnet werden! „Wir haben lange überlegt, wie wir mit der Mehrwertsteuersenkung umgehen sollen und uns am Ende dafür entschieden, unter dem Motto #MehrBildung die Differenz der Senkung eins zu eins als Spende an unsere Schule in Ghana weiterzugeben“, sagt Geschäftsführer Maximilian Schay. Co-Geschäftsführer Jonas Stolzke ergänzt:

„Wir hoffen, dass unsere Kund*innen unsere Entscheidung mittragen werden und dass sich weitere Unternehmer*innen #MehrBildung anschließen.

Gerne mit einem eigenem Projekt oder auch als Unterstützung für unsere Schule. Wir helfen selbstverständlich bei der Umsetzung!“



Die„my Boo x Yonso Project Model School“

Schulbildung ist in Ghana ein Privileg, das viele Eltern nicht bezahlen können. Für mehr als 200 Kinder hat sich dies nun geändert und das ist auch den my Boo Kund*innen zu verdanken. Denn mit jedem verkauften Bambusfahrrad flossen weitere Erlöse in den Bau der Schule. Wie durch die Bambusrahmenproduktion konnten auch mit der Schule neue Arbeitsplätze in Ghana geschaffen werden. Neben 14 Lehrer*innen gibt es Assistenzkräfte, Administration und Buchhaltung, eine Küche, einen Wachdienst sowie natürlich einen Schuldirektor: John Mensah Sarbah eröffnete die Schule mit folgenden Worten: „Diese Schule ermöglicht Kindern aus der Gegend eine erstklassige Ausbildung. Es gab bisher nichts, was sich mit dieser Schule vergleichen ließe!“ Die Schule ist allein deswegen einzigartig, weil die Schüler*innen hier nicht nur auf das Auswendiglernen und Bestehen von Tests vorbereitet werden. Kwabena Danso, Leiter der NGO „Yonso Project“ und Initator des Schulbaus, ist es wichtig, dass die Kinder auch lernen, Dinge zu hinterfragen und zu erforschen!



Wer mehr über my Boo oder ihre Projekte erfahren will, schaut hier auf der Website von my Boo vorbei.