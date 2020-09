(Bild: Michael Möller)

(Bild: Calcio Culinaria/Holstein Kiel)

(Bild: Nervling)

(Bild: Rainer Hentschke)

(Bild: Torsten Roman)

1

Die meisten Musikfestivals pausieren in diesem Jahr. Rockfans müssen aber nicht traurig sein: Bei der Kieler Woche 2020 (5. bis 13. September) treten auch viele Bands mit härteren Gitarrensounds auf.

Zu den 25 regionalen Bands und Künstler*innen, die sich beim Bühnen-Onlinevoting durchgesetzt haben, gehörten zum Beispiel Hillary Slaughter mit ihrem facettenreichen Stilmix aus Progressive Rock und Alternative Metal. Abseits des Mainstreams ist die Band mit der ganz besonders klingenden Frontfrau Hilke längst kein Geheimtipp mehr.

Eine Kieler Institution sind die Denkedrans, die unter dem Motto „Acker ahoi!“ erdigen, dreckigen und unverfälschten deutschsprachigen Rock ohne viel Schnick und Schnack spielen. Nicht nur Holstein-Fans kennen ihre Vereinshymne „Keine andere Stadt, keine andere Liebe, kein anderer Verein“.

Ebenfalls aus Kiel kommen Ivory Tower. Die Power-Progressive-Metal-Band hat schon fünf Platten herausgebracht, aktuell das in der Szene viel beachtete Album „Stronger“ bei Massacre Records. Nachdem die Tour zum Album für den Lockdown unterbrochen werden musste, freut sich die Band jetzt auf die Kieler Woche.

„Power-Punk-Pop-Songs mit treffsicheren deutschen Texten über Krisen, Freundschaft, Sucht, Lieblingsfilme und Talentverschwendung“ – dafür stehen Protokumpel. Live werden die beiden Bandköpfe Tim und Logan unterstützt von bis zu drei Trommler*innen plus Bass plus Laptop.

Etwas ruhiger lässt es das Duo Nervling mit Sängerin Moira Serfling und Gitarrist Tom Baetzel angehen. Für viele ist ihre positive Musik seit Jahren ein fester Bestandteil der Kieler Woche. In diesem Jahr feiern Nervling ihr zehntes „KiWo“-Jubiläum.

Unter dem Motto „Eine Bühne – eine Stadt“ werden Bands und Solo-Acts Konzerte auf der Freilichtbühne auf der Krusenkoppel, am Bootshafen und an besonderen Orten in der Stadt spielen. Zusätzlich können in den Open-Air-Kinos noch viel mehr Besucher*innen die Acts live miterleben – oder von überall im Online-Hub www.kiel.live dabei sein.

Mehr Informationen gibt es unter www.kieler-woche.de/musik.