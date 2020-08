Die Puppe Janne wird durch das Programm führen und die einzelnen Stücke anmoderieren (Bild: Foto: Andreas Schauder)

0

Das Hoftheater lässt euch nicht im Stich und spielt auf der digitalen Bühne

Wenn die Kinder nicht ins Kieler-Woche-Hoftheater können, kommt das Hoftheater eben zu ihnen und ihren Eltern – unter diesem Motto hat Andreas Schauder vom lüdemann-theater für diese etwas andere Kieler Woche vom 5. bis 13. September ein besonderes digitales Theaterangebot entwickelt. Für die Weltpremiere des „Digitalen Hoftheaters“ hat Schauder fünf renommierte Puppentheater gewinnen können, die Klassiker und Lieblingsstücke aus ihrem Repertoire in ihren eigenen Theatern aufgezeichnet haben. Die Vorführungen können kleine und große Puppenfans dann während der Kieler Woche nachmittags im Erlebnisareal Schloßgarten und im Online-Hub www.kiel.live verfolgen. Die genauen Zeiten werden noch bekanntgegeben. „Ich wollte mich nicht damit zufriedengeben, dass das Hoftheater in diesem Jahr einfach so ausfällt. Darum tanzen die Puppen jetzt digital und im Erlebnisareal“, erklärt Andreas Schauder. Weitere Informationen zum Programm findet ihr unter www.kieler-woche.de.