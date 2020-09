(Bild: Lh Kiel/Bodo Quante)



Vieles läuft zur Kieler Woche 2020 anders als gewohnt – aber auch in diesem besonderen „KiWo“-Jahr können sich Fans wieder mit zahlreichen Souvenirs und Andenken ausstatten.

Das offizielle Kieler-Woche-Plakat mit dem Kreuzknoten und dem Motto #Zusammenhalt ist für fünf Euro als A2-Plakat in grün und blau sowie für sechs Euro als A1-Plakat in pink und dunkelblau erhältlich. Verkauft werden die Poster in der Tourist-Information im Neuen Rathaus, Andreas-Gayk-Straße 31.

Das Design von Grafiker Jiri Oplatek aus Basel schmückt außerdem Klassiker wie den „KiWo“-Becher (14,90 Euro), Damenschal und Krawatte (jeweils 24,90 Euro), die Plakette (14,90 Euro), Kühlschrankmagnet und Ansteck-Pin (jeweils 3,90 Euro), die Fleecedecke (27,90 Euro) sowie die Schlüsselbänder (5,90 Euro). Aufgrund der hohen Nachfrage werden in diesem Jahr auch Mund-Nase-Masken verkauft (7,90 Euro, limitierte Auflage). Außerdem produziert der norwegische Arbeitskleidungshersteller Helly Hansen den Kieler-Woche-Beanie und die Kieler-Woche-Cap (je 19,95 Euro) in zeitlosem Marineblau.

Alle Artikel sind ebenfalls in der Tourist-Information sowie in der Kundenhalle der Kieler Nachrichten, Fleethörn 1, und teilweise im Kosmos Store, Holstenstraße 76, erhältlich.

Auch zahlreiche regionale Manufakturen, Start-ups und Kreative haben in diesem Jahr wieder eigene Kieler-Woche-Produkte entworfen – darunter beispielsweise Segeltauarmbänder, Sitzkisten, Schlüsselanhänger oder Jutebeutel. Zusätzlich gibt es viele leckere Andenken wie Bonbons, Sommerhonig, Fruchtaufstriche, Kaffee, Bier und – neu im Programm – die Kieler-Woche-Schokosprotten in den Sorten Vollmilch, Weiße Schokolade und Zartbitterschokolade. Außerdem hat der Kieler Bekleidungshersteller FÄDD – bekannt für seine norddeutsche Surf- und Skatemode – das Kieler-Woche-T-Shirt in navyblau mit Brusttasche im Kreuzknoten-Design entworfen.

Eine Übersicht über alle Souvenirs und Verkaufsstellen gibt es auf www.kieler-woche.de/souvenirs .