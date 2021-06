Die KIELerleben im Juni ist da!

0

Die Inzidenzzahlen gehen langsam aber sicher immer weiter runter, die Anzahl an geimpften Menschen steigt und die Temperaturen gehen auch in Richtung Sommer. Außerdem gibt es immer mehr Lockerungen, der Einzelhandel hat wieder auf und es kann sogar wieder im Restaurant gegessen werden. Hach, was für eine schöne Zeit kommt da auf uns zu.

Um euch ein paar Inspirationen zu geben, was ihr in den kommenden Wochen bei dem schönen frühsommerlichen Wetter unternehmen könnt, hat sich unsere Redaktion wieder einiges überlegt. Zum Beispiel könnt ihr einen Tag in Falckenstein verbringen, um dort die Meeresluft zu genießen und anschließend ein leckeres Eis zu essen. Wer es sportlicher mag, kann im Hochseilgarten oder in der Surfschule in Friedrichsort das Können unter Beweis stellen. Außerdem haben wir tolle Strecken für eine Kanu- oder SUP-Tour rausgesucht und für euch abgecheckt und ein spannendes Interview mit einem Kieler Forschungstaucher parat.

Hier geht es zur Online-Ausgabe und zum Download

Redakteurin Sina hat sich für euch umgehört und 8 tolle Tipps für einen nachhaltigen Tag in Kiel in unserer Rubrik Gleis & Mehr geplant. Hier könnt ihr Shoppen, Schlemmen und Verweilen und tut ganz nebenbei auch noch der Umwelt einen Gefallen, hört sich das nicht super an?

Wem es bisher noch nicht sportlich genug war, kann einen spannenden Erfahrungsbericht unserer Praktikantinnen Sophia und Finja beim Yoga Studio Kalajun & More lesen oder sich den Saisonrückblick von Holstein Kiel durchlesen. Mehr als aufregend waren die letzten Wochen und Monate für die Kieler Störche und auch wenn die harte Arbeit letztlich nicht zum Aufstieg geführt hat, sind wir dennoch sehr stolz auf unsere Kieler Mannschaft.

Bei den anstehenden warmen Temperaturen haben wir noch einige Tricks und Ideen parat für diejenigen, die den Garten Last Minute auf Vordermann bringen wollen und die leckersten Erdbeer Rezepte und Höfe zum selber pflücken rausgesucht. Die Saison kann also losgehen, wir sind bereit!

Jetzt bleibt nicht mehr viel als euch ganz viel Spaß beim Blättern und Stöbern der neuen Ausgabe zu wünschen und die kommende Sommerzeit einzuläuten.

Bleibt gesund,

euer KIELerleben-Team