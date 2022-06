0

Im Juni gibt es in Kiel hauptsächlich ein Thema: die Kieler Woche – das ist klar. Und die kann nach drei Jahren Pause endlich wieder so stattfinden, wie wir es gewohnt sind. Toben und Turnen auf der Krusenkoppel, Snacken und Schlemmen auf dem Internationalen Markt, Singen und Schwofen vor den zahlreichen Bühnen – all das wird Ende Juni wieder möglich sein.

Ladet euch die kostenlose Online-Ausgabe runter!

Selbstverständlich gibt es auch einige Neuerungen. Zum Beispiel kann man ab sofort überall bargeldlos bezahlen, damit ist das Großevent deutschlandweit eines der ersten, bei denen das flächendeckend möglich ist.

Neben all den bunten Programmpunkten an Land, geht es natürlich auch auf dem Wasser wieder rund. Das Segeln rückt in diesem Jahr noch mal mehr in den Fokus, denn die Stadt feiert das 50. Jubiläum der Olympischen Segel- spiele 1972. Dazu sind verschiedene Aktionen geplant, die symbolisch für die fünf olympischen Ringe stehen. Mehr dazu erfahrt ihr unter www.kieler-woche.de.

In dieser Ausgabe der KIELerleben bekommt ihr vorab schon mal einen Einblick, wer und was euch vom 18. bis 26. Juni erwarten und welche Top-Acts die Förde rocken (ab Seite 6). Insgesamt soll das größte Segelevent der Welt ein friedliches Fest der Gemeinsamkeiten und musikalischen Überraschungen sein, das angesichts des Krieges in der Ukraine auch ein Zeichen für Völkerverständigung, Solidarität und Weltoffenheit setzen möchte.

Wir freuen uns darauf und wünschen euch allen eine unvergessliche Kieler Woche 2022 mit vielen einzigartigen Momenten und Begegnungen.

