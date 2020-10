KIELerleben im November 2020

0

Während es draußen immer ungemütlicher wird und die Herbststürme toben, machen wir es uns langsam in den eigenen vier Wänden gemütlich und bereiten uns auf die anstehenden Vorweihnachtszeit vor.

Jedes Jahr aus Neue stellen wir uns die Frage: Was schenken wir bloß unseren Liebsten? Schließlich will niemand seine Geschenke auf den letzten Drücker besorgen, deshalb geben wir euch bereits im November nützliche Tipps zum rechtzeitigen Präsentekauf. In unserem X-Mas-Geschenkeguide legen wir euch viele Nützliche Ideen an die Hand. Ob ihr sie umsetzt, bleibt dann natürlich eure Entscheidung. Mit unserem alljährlichen KIELerleben-Adventskalender bieten wir euch außerdem die Chance auf 24 Geschenke und Aufmerksamkeiten, die ihr euren Lieben schenken könnt. Dazu müsst ihr nur an unseren täglichen Facebook-Gewinnspielen im Dezember mitmachen.

Wer sich nicht den ganzen Monat lang verkriechen mag, ist herzlich eingeladen unseren Empfehlungen und Ausflugstipps in die nähere Umgebung Kiels zu folgen. Neben dem märchenhaften Plön und der ostholsteinischen Kreisstadt Eutin, legen wir euch besonders das benachbarte Preetz ans Herz. In nur wenigen Minuten seid ihr mit der Bahn im Herzen der schnuckeligen Schusterstadt im Kreis Plön und habt dort die Gelegenheit viele kleine inhabergeführte Läden auszukundschaften und wer weiß? – Vielleicht findet ihr auch hier das ein oder andere passende Geschenk für die Lieben.

In unserer Rubrik Wohnen & Wohlfühlen halten wir auch im November einige Tipps und Ideen für ein muckeliges Zuhauses bereits und stellen euch tolle DIY’s als Basteltipps zusammen. Außerdem solltet ihr euch von unseren Modeseiten für das richtige Outfit zu Weihnachten inspirieren lassen. Redakteurin Mona hat euch wiedermal die brandaktuellsten Trends zusammengestellt. Auf den Folgeseiten erfahrt ihr, welche neuen gastronomischen Angebote es in der Landeshauptstadt gibt und welche unterhaltsamen Veranstaltungen ihr unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen besuchen könnt.

Was es sonst noch so bei uns zu lesen gibt? - Blättert einfach mal drauf los!

Viel Spaß beim Schmökern und bleibt gesund!

Eure KIELerleben-Redaktion