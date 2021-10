KIELerleben im November 2021

(Bild: KIELerleben Redaktion)

Ja, ist denn wirklich schon wieder Weihnachten? Noch nicht ganz, aber ehe wir es uns versehen, steht der Baum prächtig geschmückt im Wohnzimmer. Wenn sich im Spätsommer bereits die ersten Stollen in den Supermärkten tollen, dann ist es jetzt eigentlich schon allerhöchste Eisenbahn, das Fest der Feste in den Fokus zu nehmen.

Bevor also der große Stress aufkommt, fangen wir am besten schon mal mit dem Geschenke-shopping an, um dann im Weihnachtsendspurt einfach mal entspannt die Füße hochzulegen oder ein, zwei, drei ... leckere Glühwein auf den Weihnachtsmärkten der Stadt zu schlürfen. Denn genau das ist in diesem Jahr endlich wieder möglich! Ab dem 22. November fliegt der Wichtel Kilian über die nostalgische Winterwelt auf dem Rathausplatz, der Traditionsmarkt am Holstenplatz und der Asmus-Bremer-Platz locken mit Punsch, Mandeln und gemütlichen Holzhütten und auf dem Bernhard-Minetti-Platz, Kiels kleinstem Weihnachtsmarkt, könnt ihr euren Holtenauer-Straßen-Bummel ganz beschaulich ausklingen lassen.

Hier geht es zur ONLINE-AUSGABE der KIELerleben!

Viele von euch kennen unseren Adventskalender schon aus den vergangenen Jahren und auch dieses Mal haben wir wieder 24 Türchen, hinter denen sich lauter schöne Dinge verbergen. Ein Theater-Geschenkabo, ein Friseurbesuch de luxe oder Gutscheine für einige der beliebtesten Läden an der Förde – schnöde Schokolade war gestern! Bei uns wartet im Dezember jeden Tag mindestens ein toller Preis, den ihr auf unserer facebook-Seite gewinnen könnt, guckt zur Einstimmung mal auf Seite 26!

Ob eine Kleinigkeit für die Kindergärtnerin, etwas Ausgefallenes für den allerbesten Kumpel oder ein gemeinsames Erlebnis für die ganze Familie – wir möchten euch mit dieser Ausgabe Inspirationen für das Weihnachts-shopping an die Hand geben, euch sehenswerte Veranstaltungen ans Herz legen und eure Gaumen mit winterlichen Leckereien verwöhnen. Außerdem haben wir natürlich viele wichtige Neuigkeiten zu allem, was die Landeshauptstadt Kiel bewegt und legen euch wieder einige interessante Tipps rund um die Themen Bühne, Kunst und Kultur an die Hand.

Und jetzt wünschen wir euch viel Spaß beim Durchstöbern!

Bleibt gesund und munter,

Eure KIELerleben-Redaktion