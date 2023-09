Am kommenden Wochenende kommt es wegen mehreren Events in Kiel zu Einschränkungen auf den Straßen. (Bild: Canva)

Drachenboottage, Gaardener Brunnenfest, Kiel-Lauf – am kommenden Wochenende ist in Kiel etwas los. Den meisten Einfluss auf den Straßenverkehr hat dabei der 35. Kiel-Lauf am Sonntag, 10. September.

10,4 Kilometer lang ist der Rundkurs mit dem Startbereich auf dem Martensdamm und dem Ziel direkt vor dem Rathaus. Während die Läufer*innen auf der Straße sind, müssen Autoverkehr, Radverkehr und Buslinien umgeleitet werden. Davon betroffen sind vor allem die Bereiche rund ums Rathaus, um die Kiellinie zwischen Düsternbrooker Weg und Koesterallee sowie um Holtenauer Straße und Knooper Weg.

Wo wird der Individualverkehr gesperrt?

Damit der Kiel-Lauf vorbereitet kann, werden ab Sonnabend, 9. September, rund um den Rathausplatz Straßenbereiche und Parkflächen gesperrt. Von Sonnabend, 13 Uhr, an ist der Straßenzug Rathausstraße / Rathausplatz ab Waisenhofstraße für den Individualverkehr gesperrt.

Einschränkungen in mehreren Straßen

Am Sonntag, 10. September, kommt es dann entlang der Laufstrecke zu erheblichen Einschränkungen des Verkehrs. Das betrifft die folgenden Straßen und Bereiche: Martensdamm, Emil-Lueken-Brücke, Lorentzendamm, hintere Dänische Straße/Schloßgarten/ Prinzengarten, Düsternbrooker Weg, Kiellinie, Koesterallee, Niemannsweg, Moltkestraße, Esmarchstraße, Forstweg, Düppelstraße, Bartelsallee, Caprivistraße, Beselerallee, Holtenauer Straße zwischen Beselerallee und Lehmberg, Mittelstraße, Knooper Weg, Fleethörn. Parkflächen in diesen Bereichen stehen am Veranstaltungstag ebenfalls nicht oder nur eingeschränkt zur Verfügung. Vor den „großen“ Läufen gehören bei Kurzlauf, Schüler- und Bambinilauf auch Reventlouallee, Brunswiker Straße, Mittelstraße und die Straßenabschnitte am Hiroshimapark zu den Laufstrecken und sind vorübergehend gesperrt.

Diese Linien werden umgeleitet

Wenn sich Lücken im Läuferfeld auftun, können an größeren Kreuzungen und Einmündungen die Sperren für querende Autos kurz geöffnet werden. Wo es erforderlich ist, wird der Verkehr durch die Polizei geregelt. Sie passt auch auf, dass der Kreuzfahrtterminal Ostseekai anfahrbar bleibt. Die KVG-Buslinien 11, 12, 13, 14, 32, 41/42, 51, 62, 71, 81 und 91 können nicht alle ihre üblichen Haltestellen erreichen und müssen Umleitungen fahren.

Weitere Informationen zu Strecken und Straßensperrungen stehen unter www.kiellauf.de.

Deutlich geringer sind die Verkehrsbeeinträchtigungen am Sonntag in Gaarden: Für das 28. Brunnenfest (11 Uhr bis 17 Uhr) wird die Elisabethstraße von 8 bis 19 Uhr zwischen Kieler Straße und Karlstal gesperrt. Zusätzlich müssen die Wikingerstraße vor dem Vinetaplatz und die Johannesstraße aus beiden Richtungen jeweils vor der Elisabethstraße gesperrt werden.