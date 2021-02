Kiels Kulturszene setzt ein Lebenszeichen

0

Seit Monaten steht das kulturelle Leben in Kiel so gut wie still. Am Samstagabend, den 6. März meldet sich nun die Kieler Kulturszene mit einer Live-Sendung aus dem MAX und vielen Programm-Highlights zurück.

Was wäre, wenn Kieler Kulturschaffende aus den unterschiedlichsten Branchen für einen Abend zusammenkämen, um ein Event von Kieler*innen für Kieler*innen auf die Beine zu stellen? Seit Beginn der Corona-Krise sehnt sich wohl jeder nach ein wenig Abwechslung, Unterhaltung und gemeinsamen Events. Weil Ausgehen, Tanzen und Treffen mit Freund*innen wegen des zweiten Lockdowns nach wie vor nicht möglich ist, organisiert das MAY Nachttheater in Kooperation mit weiteren Gewerken „Eine Nacht Kiel“. Rund zwei Stunden dauert das Programm mit Gästen auf der Couch, Musikeinlagen, Stand-Up Comedy, Versteigerungen und einem Kieler „Wetten, dass…“.

Prominente Gäste

Künstler*innen gehören auf die Bühne – das dachten sich auch Michael Blohm, Henning Puls (beide MAX Nachttheater) und André Zettner von Contzept Veranstaltungstechnik, als sie die Idee des Eventabends schmiedeten. „Wir wollen mit dem Abend weiterhin auf die schwierige Situation vieler kleiner lokale Betriebe aufmerksam machen als Gemeinschaft der Kulturschaffenden ein Zeichen setzen“, sagt Michael Blohm. Und das traf auf viel Zuspruch. Weil ein Event mit Live-Publikum aktuell noch nicht denkbar ist, musste eine Konzept für einen digitalen Abend her. Mit Sascha Dobrovolschi von der Agentur „Show World“ war schnell der ideale Partner für die Durchführung der Veranstaltung gefunden. Während des Streams ab 20 Uhr aus dem MAX Nachttheater werden verschiedene Gäste auf dem Sofa Platz nehmen wie Oberbürgermeister Ulf Kämpfer oder Holstein Kiel-Geschäftsführer Wolfgang Schwenke. Christian Rach (Promikoch) und Ingo Oschmann (Comedian) waren Feuer und Flamme für das Event, als sie von der Idee hörten und haben jeweils Einspieler vorproduziert. Außerdem werden Andre Liebmann (Metro Kino) und Benjamin Reiners (Oper Kiel) mit an Bord.

Kurzweiliges Programm

„Wir erhalten aus allen Bereichen großen Zuspruch für die Veranstaltung“, sagt Michael Blohm. Nur wenige Anrufe und E-Mails waren nötig, um zahlreiche Partner*innen für die Veranstaltung zu gewinnen, die nun mit im Boot sitzen und das Event mitorganisieren – ehrenamtlich. „Ohne sie würde es nicht gehen“, sagt Michael Blohm.

Als Rahmenprogramm ist eine Art „Wetten, dass…“-Format geplant. Kieler*innen haben verschiedene Wetten vorbereitet, bei denen die Gäste entscheiden können, ob sie gelingt oder nicht. Und auch die Kieler*innen können mithilfe des Smartphone interaktiv an der Veranstaltung teilnehmen. Mit der App „Applaus“ wird es möglich sein, über den Ausgang der Wetten abzustimmen. Darüber hinaus präsentiert der Kieler Musikproduzent Mark Smith eine eigens für dieses Event komponierte Kiel-Hymne inklusive Musikvideo. Wer den Abend vollends im Zeichen des Kieler Lokalpatriotismus zu Hause gestalten und die lokale Gastro-Szene unterstützen möchte, hat die Möglichkeit, Getränke bei den Partnern des Events zu bestellen. Aktuell hat der Sandhafen eine Bestell-Plattform für den Abend eingerichtet und stattet euch mit dem Nötigsten aus.

Alle Menschen, die dieses Event möglich machen, arbeiten ehrenamtlich mit und ziehen gemeinsam an einem Strang – von Kieler*innen für Kieler*innen. Schaltet am 6. März ab 20 Uhr die große digitale Kiel Show ein. Teilnehmen könnt mit nur wenigen Klicks unter www.kiel.live.

