Kiels neue Corona-Zahlen

50 Kieler*innen wurden in jüngster Zeit positiv auf das Corona-Virus getestet und gelten als aktuell Infizierte. Von Freitagmittag ist die Zahl bis Montagvormittag um 13 gestiegen.

Seit dem 10. März 2020 wurden in Kiel 391 Infektionen gemeldet. In den letzten sieben Tagen wurden 16,6 Fälle je 100.000 Einwohner*innen registriert.



657 Personen befinden sich derzeit in Quarantäne. Diese Zahl ist so hoch, weil übers Wochenende auch Kinder aus drei Mettenhofer Kitas sowie jeweils ein Elternteil dazu als Kontaktpersonen in die Quarantäne geschickt worden sind.



Fünf Patient*innen werden zurzeit im Krankenhaus behandelt. Zehn Kielerinnen und Kieler werden als Verstorbene mit einer COVID-19-Erkankung gezählt.

Die Testungen der in der Vorwoche an Kieler Schulen isolierten Kinder erbrachten allesamt negative Ergebnisse.